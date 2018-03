Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2: tempi e classifica (Gp Australia 2018)

Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Australia 2018 Melbourne: tempi e classifica delle due sessioni del primo Gran Premio stagionale ad Albert Park (oggi venerdì 23 marzo)

23 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse: riparte il duello fra Vettel e Hamilton

La Formula 1 torna in diretta con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d'Australia 2018 sul circuito di Melbourne, come da tradizione gara inaugurale del Mondiale di Formula 1. Si riaccendono i motori dopo l'inverno e per prima cosa ecco gli orari delle due sessioni in programma oggi, venerdì 23 marzo: come sempre, anche quest'anno naturalmente il venerdì sarà dedicato alle prove libere. Bisogna tenere presente che ci sono ben dieci ore di fuso orario tra l'Italia e Melbourne, dunque gli orari non saranno di certo agevoli per gli appassionati italiani: la FP1 avrà inizio alle ore 2.00 italiane, quando sul circuito saranno le 12.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 6.00 (le 16.00 locali) per la FP2, la sessione più significativa perché si disputerà ad un orario molto più simile a quelli di qualifiche e gara.

LE PROVE LIBERE IN STREAMING VIDEO SU SKY

Le prove libere di Formula 1 del Gran Premio d’Australia 2018 saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per il sesto anno consecutivo detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. La grande novità della stagione è l’addio della Rai al Circus, con la sola eccezione di Monza. In chiaro il canale di riferimento sarà Tv8, che però trasmetterà in tempo reale solamente quattro Gran Premi su 21. Uno sforzo sempre più notevole da parte di Sky, ma anche il rischio di allontanare il pubblico sempre di più. Lo scopriremo con tempo: presentiamo intanto tutte le modalità per seguire le prove dell'appuntamento sul circuito di Albert Park. Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d'eccezione tra cui Marc Gené. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin. Tra le novità della stagione, per la prima volta la Formula 1 sarà visibile in 4K HDR grazie al nuovo Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

LA FORMULA 1 IN DIRETTA TV IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto la principale notizia dell’anno è che sarà Tv8 il canale di riferimento, ma per trovare Gran Premi in tempo reale dovremo aspettare Monza. In questo e nei prossimi weekend dunque potremo seguire solo le differite, tra l’altro limitate alle giornate di sabato e domenica: di conseguenza, chi non è abbonato Sky non avrà modo di seguire le due sessioni di prove libere del venerdì della Formula 1. Maggiore importanza potranno dunque acquisire i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook ufficiale F1.

IL CIRCUITO DI MELBOURNE

L'attesa è grande perché dopo un lungo inverno, ravvivato da soli otto giorni di test tra l’altro in parte condizionati da freddo e maltempo, da oggi si fa sul serio, anche se pure i tempi delle prove libere vanno sempre presi con cautela. Comunque siamo finalmente arrivati al primo Gran Premio e di conseguenza tutti dovranno iniziare a fare sul serio. La corsa si terrà sul circuito Albert Park di Melbourne, che ospita il GP di Australia a partire dall'ormai lontano 1996. Si tratta di un tracciato lungo 5,3 chilometri ed è una pista che richiede un grosso lavoro dal punto di vista aerodinamico, con una serie di curve difficili e ben pochi rettilinei di una certa lunghezza. Tutto il circuito costituisce un'alternanza di punte oltre i 300 chilometri orari e sterzate improvvise. Le curve sono dedicate ad alcuni dei piloti che hanno fatto la storia dell'automobilismo australiano e mondiale: Jones, Brabham, Whiteford, Lauda, Clark, Waite, Ascari, Prost.

GP AUSTRALIA 2018: I PROTAGONISTI

Chi saranno i grandi protagonisti sul tracciato australiano? Il primo nome è naturalmente quello di Lewis Hamilton, campione del Mondo e pilota di punta della Mercedes, che nei test ha impressionato per la solidità e la velocità sul passo gara, anche se ha praticamente snobbato la ricerca della prestazione sul giro secco. La Ferrari punta naturalmente a strappare il titolo alla grande rivale, dopo un 2017 decisamente positivo bisogna adesso scalare l’ultimo gradino: sia Sebastian Vettel sia Kimi Raikkonen sono stati molto veloci nei test, anche se sul passo gara la Mercedes sembra in vantaggio. Il difficile sarà proprio questo: l’anno scorso è sto quello della rinascita, quest’anno però arrivare secondi non basterà più (soprattutto per il presidente Sergio Marchionne); una sfida affascinante soprattutto per Vettel, che dovrà dimostrare di non subire il confronto con Hamilton anche dal punto di vista psicologico, naturalmente sempre che dal punto di vista tecnico la Ferrari si dimostri in grado di combattere alla pari con la Mercedes.

Attenzione però anche alla Red Bull, che nei test ha convinto e sembra dunque in grado di cominciare il 2018 molto meglio di quanto avesse fatto un anno fa: il padrone di casa Daniel Ricciardo e Max Verstappen competitivi fin dalla prima gara sarebbero un’ottima notizia per lo spettacolo e per i tifosi, un po’ meno naturalmente per Mercedes e Ferrari. Tutti gli altri sono più lontani, a cominciare da una McLaren che è passata da Honda e Renault sperando di fare passi avanti sia in termini di competitività sia di affidabilità, ma che per il momento non appare ancora all’altezza dei tre top team. Fernando Alonso insomma dovrà avere pazienza, ma fino a quando? L'attesa per quanto succederà in questo weekend sta però per finire, per la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d'Australia 2017 di Formula 1 a Melbourne sta per cominciare…

