DIRETTA FORMULA 1/ Gara video streaming tv live: parola alla Ferrari (Gp Emilia Romagna 2024, 19 maggio)

DIRETTA FORMULA 1 GP EMILIA ROMAGNA 2024: LE PAROLE DELLA FERRARI

Il sabato non è andato come ci si aspettava in casa Ferrari, allora la diretta Formula 1 oggi da Imola porrà al centro dell’attenzione il tentativo di rimonta da parte di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il monegasco, al termine delle qualifiche, aveva ammesso: “Siamo stati, sia io che Sainz, molto vicini. Non ho capito cosa ci sia mancato per la pole, abbiamo provato tanto, ma abbiamo perso qualcosa sempre nelle stesse curve. Un punto di forza della Red Bull è quanto possono essere aggressivi sui cordoli, mentre noi non possiamo fare lo stesso. Guardiamo ovviamente a loro, ma sotto questo aspetto la tendenza è questa da qualche weekend. Comunque lotterò per cercare di vincere ugualmente”.

Carlos Sainz ha voluto invece evidenziare anche il valore di una McLaren sempre più in crescita: “Partendo in quarta e quinta posizione possiamo giocarci il podio, McLaren e Red Bull le vedo davanti, quando ho visto il circuito ho pensato che fosse più adatto a loro. Il vento non ci aiutato, ma siamo stati distanti solo due decimi, anche se non sono così facili da recuperare. Quando abbiamo una spinta al posteriore da parte del vento la macchina fa fatica. Le curve veloci sono diventate per questo motivo le peggiori. Possiamo giocarci il podio, per la vittoria, partendo quarto e quinto, avremmo bisogno di un po’ di fortuna”. Questi gli stati d’animo del sabato, ma si avvicina il momento della verità per la diretta Formula 1… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA DIRETTA FORMULA 1: GARA GP EMILIA ROMAGNA 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

C’è una bella notizia per tutti gli appassionati di Formula 1, perché la diretta del Gp Emilia Romagna 2024 sarà trasmessa in chiaro: l’appuntamento infatti sarà su Tv8 e dunque la gara di domenica 19 maggio sarà accessibile a tutti. Resta scontata poi la diretta su Sky Sport Formula 1, il canale dedicato al circus automobilistico che trovate al numero 207 del decoder. Solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere al Gp Emilia Romagna 2024, che come sempre avrà la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené.

Mara Sangiorgio dai box si occuperà di interviste ai protagonisti e contributi durante la corsa, e avremo poi ricchi approfondimenti dopo la gara nel Paddock Live. Chi volesse invece assistere alla Formula 1 in streaming video, potrà farlo regolarmente se cliente della televisione satellitare: in questo caso infatti sarà possibile attivare l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, e come sempre la programmazione del satellite sarà affiancata dalla piattaforma Now Tv.

LA GARA A IMOLA!

Alle ore 15:00 di domenica 19 maggio scatta il grande appuntamento con la diretta Formula 1: si corre finalmente il Gp Emilia Romagna 2024, grande appuntamento sul tracciato di Imola che è storico, e purtroppo non solo per aspetti positivi visto che giusto in questa edizione ricorrono i 30 anni dalla tragica morte di Ayrton Senna, il secondo pilota a morire in pista in quel fatale 1994 dopo il terribile incidente di Roland Ratzenberger. Chiaramente sono aspetti da ricordare e tenere a mente; se invece parliamo di attualità, oggi nella diretta Formula 1 vedremo Max Verstappen scattare in pole position: l’olandese ha raggiunto altri due record importanti ma ottime indicazioni sono arrivate anche da McLaren, vicinissime alla Red Bull in qualifica, e Racing Bulls che potrebbe rappresentare la mina vagante nel Gp Emilia Romagna 2024.

In chiaroscuro la Ferrari: ottima il venerdì ma anche il sabato mattina, si è poi dovuta accontentare di quarta e quinta posizione ma chiaramente a Imola ha tutto per puntare al podio, anche perchè gli aggiornamenti portati qui sembrano aver fatto il loro lavoro a differenza di quanto accaduto alla Aston Martin, naufragata per l’ennesima volta. Ora non ci resta che metterci comodi e provare a stabilire quello che succederà in gara, la diretta Formula 1 con il suo appassionante Gp Emilia Romagna 2024 a Imola sta davvero per farci compagnia.

DIRETTA FORMULA 1: COSA SAPERE DEL GP EMILIA ROMAGNA 2024 IMOLA

Parlando della diretta Formula 1, e volendo fare un po’ di storia in vista del Gp Emilia Romagna 2024 a Imola, dobbiamo certamente dire che con questa denominazione sono state disputate solo tre gare, dal 2020 a oggi: una vittoria per Lewis Hamilton e due per Max Verstappen, chi ha vinto qui si è sempre laureato campione del mondo mentre la scorsa edizione era stata annullata a causa dell’allerta meteo che in quei giorni aveva colpito l’Emilia Romagna. Naturalmente, come noto, tra il 1981 e il 2006 a Imola si è comunque corso, ma con il nome di Gp San Marino.

Ayrton Senna lo aveva vinto tre volte prima della tragica morte del 1994, quell’anno un giovane Michael Schumacher alla guida della Benetton avrebbe trionfato per la prima di quelle che sarebbero diventate sette affermazioni, sei di queste con la Ferrari. A proposito: la rossa a Imola aveva già vinto nel 1982 e 1983, rispettivamente con Didier Pironi e Patrick Tambay, ma questa appunto è storia e noi dobbiamo parlare di attualità perché tra poco sarà davvero il tempo di correre il Gp Emilia Romagna 2024, non vediamo l’ora di scoprire chi sarà il vincitore a Imola!











