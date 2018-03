Test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona/ Streaming video e diretta tv: classifiche e tempi (6^ giornata)

Diretta test Formula 1: info streaming video e tv, classifica dei tempi nella 6^ giornata di prove a Montmelò in vista della stagione 2018. Sarà ancora dominio Ferrari?.

07 marzo 2018 Michela Colombo

Test F1 Barcellona (LaPresse - immagine di archivio)

Si accenderà oggi mercoledi 7 marzo 2018 la settima giornata di test per la Formula 1, oppure la seconda della seconda sessione di prove che la F1 sta eseguendo al circuito di Barcellona per la prossima stagione. Come ben ricordiamo infatti anche settimana scorsa le monoposto erano presenti a Montmelò, ma rispetto a oggi le condizioni in cui sono avvenuti i test sono totalmente mutate. Ieri come oggi le previsioni meteo infatti annunciano un tipico sole e temperature più che accettabili per svolgere il consueto lavoro in vista del prossimo mondiale. Il programma di lavoro dopo tutto è molto fitto e non saranno pochi coloro che, come ieri, sfioreranno oltre i 100 giri di pista. Ricordiamo però che anche per questa giornata di test della f1 il primo semaforo verde è atteso alle ore 9.00 mentre la bandiera a scacchi sventolerà alle ore 18.00: come di consueto ci sarà un’oretta di pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00, dove tutto tacerà a Barcellona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Sfortunatamente per tutti gli appassionati, non è possibile seguire i test di Barcellona della Formula 1 in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. Segnaliamo però gli aggiornamenti in tempo reale che saranno forniti dai siti e dagli account ufficiali dei vari social network della Federazione e delle scuderie. Ricordiamo poi per tutti gli abbonati Sky, l'appuntamento con il programma Race Anatomy F1 speciale test, previsto alle ore 20.00 sul canale Sky Sport F1 HD, numero 207 della piattaforma satellitare. Fabio Tavelli e i suoi ospiti analizzeranno nel dettaglio le prestazioni delle varie monoposto in pista, con tempi, classifiche e interventi dal circuito spagnolo.

LA GIORNATA DI IERI

Complice il cielo terso, il caldo sole e le alte temperature registrate fin dalle prime ore del mattino, nella giornata di ieri (e in prospettiva anche in questo turno di test a Barcellona) le monoposto studiate in vista della stagione 2018 della F1 hanno dato subito spettacolo. Tra i migliori della giornata, e senza dubbio tra i più mattinieri e stakanovisti troviamo Valtteri Bottas, che sulla Mercedes ha quasi sfiorato quota 100 giri, potendo solo utilizzare la nuova freccia d'argento nella mattinata prima di lasciare il volante a Hamilton. Nonostante le poche ore però il lavoro del finlandese è stato più che proficuo, visto anche il secondo miglior crono registrato in classifica. Il migliore a Montmelò però ieri è stato Sebastian Vettel: i pilota della Ferrari non solo ha strappato con tutta calma il primo tempo della classifica, ma ha pure registrato 160 giri sull'asfalto spagnolo. Sulla carta quindi il primo confronto con il tedesco non è più la Mercedes, ma il suo compagno di squadra Raikkonen. Il finlandese infatti sarà al volante della Sf71 H oggi: saremo a vedere quale potrebbe essere la sua risposta. Protagonista in negativo nella giornata di ieri e speriamo non di oggi a Barcellona infine la McLaren. Sotto le mani di Vandoorne la nuova Mcl 33 color papaya ha registrato 3 guasti e due bandiere rosse: dopo la stagione passata urgono nuovi segnali positivi, a partire dai test di oggi a Montmelò.

