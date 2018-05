Diretta MotoGp/ Streaming video SKY qualifiche live: pole position e tempi (Gp Spagna 2018 Jerez)

Diretta MotoGp: qualifiche e prove libere FP3 e FP4 live GP Spagna 2018 a Jerez, oggi sabato 5 maggio. La cronaca e i tempi delle sessioni in programma.

05 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta MotoGp - LaPresse: Valentino Rossi ha vinto 9 volte a Jerez

La MotoGp è ancora in diretta: oggi, sabato 5 maggio, grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2018 sul tradizionale circuito di Jerez de la Frontera per stabilire la griglia di partenza e l'autore della pole position del quarto appuntamento con il Motomondiale 2018. In Andalusia stiamo vivendo le emozioni della prima gara europea di questa stagione del Motomondiale, che è anche la prima di ben quattro in terra spagnola - quella che ha l’onore del titolo di Gran Premio nazionale. Una bella notizia è naturalmente quella legata al fatto che gli appassionati italiani non dovranno più preoccuparsi del fuso orario, perché gli orari saranno quelli classici dei Gran Premi del Vecchio Continente: si parte alle ore 9.55 con le prove libere FP3, 45 minuti particolarmente importanti anche perché definiranno la classifica combinata delle prime tre sessioni di libere che stabiliscono i dieci qualificati direttamente al Q2; alle ore 13.30 i 30 minuti della FP4, poi le due sessioni delle qualifiche, da 15 minuti ciascuno: alle ore 14.10 via alla Q1, alle ore 14.35 ecco la decisiva Q2 che definirà le prime quattro file della griglia di partenza, secondo un format ormai ampiamente consolidato.

GP SPAGNA 2018, DIRETTA LIVE

LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Come gli appassionati sanno bene, anche quest’anno Sky si è assicurata i diritti esclusivi per tutte le classi del Motomondiale: punto di riferimento il canale Sky Sport Motogp HD, al numero 208 del telecomando. Da non dimenticare poi l‘offerta di SkyGo, app che permetterà agli abbonati di assistere a tutte le emozioni delle due ruote in streaming video. La notizia per tutti gli appassionati di MotoGp, anche quelli non abbonati Sky, è però che il Gp Spagna sarà visibile in tempo reale solamente sulla piattaforma satellitare, dunque in chiaro su Tv8 dovremo accontentarci delle differite di quello che succederà per la MotoGp da Jerez de la Frontera. Oggi si potranno seguire in chiaro su Tv8 le qualifiche dal tracciato andaluso, compresa la sessione della FP4 per quanto riguarda la MotoGp, a partire dalle ore 18.15, quando avrà inizio lo Studio MotoGp. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale sui social network, che potranno essere importanti soprattutto per i non abbonati: su Twitter l'account @MotoGp, così come la pagina MotoGp su Facebook.

PROVE LIBERE 1, DOVIZIOSO PROTAGONISTA

Le prove libere 1 del Gran Premio di Jerez hanno avuto per protagonista Andrea Dovizioso, primo con la Ducati in 1.39.268. Il pilota italiano ha preceduto Marc Marquez di soli 7 millesimi. Terzo l'altro spagnolo Pol Espargaro su KTM, staccato di 43 millesimi dal miglior tempo provvisorio fatto segnare dalla prima guida Ducati. Apre la seconda fila provvisoria la Desmosedici non ufficiale di Danilo Petrucci, a un decimo e mezzo di ritardo dal Dovi. Quinto l'australiano Miller, a due decimi. Il compagno di scuderia di Petrucci precede di cinque millesimi di secondo Valentino Rossi, sesto con la sua Yamaha ufficiale. Settimo tempo per il francese Zarco, in sella sulla Yamaha non ufficiale del team Tech 3. Ottava posizione provvisoria per il britannico Cal Crutchlow, staccato di quasi tre decimi dal primo tempo di Dovizioso. Nono e decimo tempo per Vinales e Redding, il cui ritardo è nell'ordine dei 3 decimi di secondo. Undicesimo Iannone, che dall'ex compagno di squadra ai tempi della Ducati paga un ritardo di tre decimi e mezzo. Tra i primo e l'undicesimo tempo delle prove libere 1 di Jerez ci sono soltanto tre decimi di differenza. Ciò testimonia il grande equilibrio che esiste sul circuito spagnolo, prima tappa europea. Da Dovizioso a Iannone sono tutti candidabili per la conquista della pole position nella giornata di domani, sabato 5 maggio. In difficoltà nelle prime prove libere del Gran Premio iberico, due dei piloti di casa più attesi, Daniel Pedrosa e Jorge Lorenzo. Il rider della Honda ufficiale, vincitore qui lo scorso anno, ha accusato un ritardo di sei decimi. Ancora peggio ha fatto il connazionale Lorenzo, che paga un distacco dal compagno di squadra nell'ordine dei sette decimi di secondo, tempo che gli è valso il quindicesimo posto provvisorio. Il pilota maiorchino deve assolutamente migliorare nella sessione del pomeriggio se vuole avere qualche possibilità di poter entrare direttamente nelle Q2 senza dover passare per le Q1.

PROVE LIBERE 2, CAL CRUTCHLOW BATTE TUTTI

Le seconde prove libere del Gran Premio di Jerez vedono una rivoluzione nella classifica dei tempi. Al comando Cal Crutchlow, che abbassa il miglior crono della mattinata fatto registrare da Dovizioso a 1.38.614. Seconda posizione per Dani Pedrosa, a soli 28 millesimi dalla pole provvisoria del pilota del team Lucio Cecchinello Racing. Terzo il francese Zarco, seguito da Iannone, Marquez e Dovizioso. Il pilota della Honda ufficiale ha girato quattro decimi più lento di Crutchlow. In grande recupero, così come Pedrosa, anche il connazionale Jorge Lorenzo, che dalla quindicesima posizione delle PL1 sale fino al settimo posto. Rispetto al compagno di scuderia Dovizioso, l'ex campione del mondo iberico paga un ritardo di 8 millesimi. Ottavo tempo per Jack Miller, soltanto nono Valentino Rossi, seguito da Maverick Vinales, decimo. Il Dottore è in ritardo di sei decimi da Crutchlow, mentre lo spagnolo della Yamaha accusa un distacco di 9 decimi.

GP SPAGNA 2018 MOTOGP: UN TUFFO NELLA STORIA

In attesa di vivere questa grande giornata, facciamo una breve storia del Gran Premio di Spagna, limitandoci dunque alle gare con il titolo di Gp nazionale, senza considerare le tante altre corse che si disputano in terra iberica, soprattutto in questi anni in cui la Spagna è diventata il cuore del Motomondiale con addirittura quattro eventi all’anno: la prima edizione risale già al 1951, anche se per diversi anni questo non fu un appuntamento fisso (ad esempio dal 1955 si saltò al 1961). A lungo si corse sul circuito del Montjuic a Barcellona, mentre nel 1969 fece il suo debutto il tracciato di Jarama, non lontano dalla capitale Madrid. Per alcuni anni le due piste si alternarono, quasi a simboleggiare le due principali anime della Spagna, poi dal 1977 Jarama divenne la sede fissa, almeno fino al 1987 quando Jerez fece la sua prima apparizione. Nel 1988 per un anno si tornò a Jarama, ma dal 1989 la pista andalusa è diventata la sede fissa, ormai una grande classica del calendario iridato, la corsa di maggior tradizione fra quelle che si disputano attualmente in Spagna - Barcellona, Aragon e Valencia sono tutte arrivate dopo.

Nell'albo d'oro spiccano le nove vittorie di Valentino Rossi: la prima nel 1997 con l'Aprilia 125, il bis con la 250 nel 1999, in seguito ecco i sei successi nella classe regina, di cui il primo nel 2001 con la 500 e poi le sei vittorie in MotoGp (anni 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 e 2016). Due anni fa dunque ci fu il ritorno al successo del Dottore a Jerez sette anni dopo la precedente vittoria, uno dei tanti record nella carriera di Valentino. Tra gli altri grandi protagonisti della MotoGp attuale, Marc Marquez a Jerez ha vinto solo nel 2014 e non si è mai imposto nelle classi minori; Jorge Lorenzo invece vanta ben cinque trionfi (2006 e 2007 in 250, 2010, 2011 e 2015 in MotoGp), ma quest’anno per il pilota della Ducati non sarà facile lottare per la vittoria; attenti anche a Dani Pedrosa, che vinse nel 2005 in 250 e poi si è imposto per tre volte in MotoGp nel 2008, 2013 e anche l’anno scorso, dunque almeno qui potrebbe essere l’uomo di punta della Honda. Adesso però è giunto il tempo di tornare all'attualità e di far parlare l'unico giudice, cioè la pista, quindi mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e delle prove libere FP3 e FP4 del Gran Premio di Spagna 2018 della MotoGp sul circuito di Jerez de la Frontera sta per cominciare…

