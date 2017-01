UOMINI E DONNE / Trono Over, anticipazioni registrazione: Gemma Galgani ancora innamorata di Giorgio Manetti? Il gesto svela tutto (11 gennaio

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: GEMMA GALGANI SVELA I PROPRI SENTIMENTI PER GIORGIO MANETTI – Dopo l’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne non ci sono dubbi sui sentimenti che Gemma Galgani prova ancora per Giorgio Manetti. La dama del trono over di Uomini e Donne, dopo aver perso la sfilata per la gioia di Tina Cipollari, ha chiesto un ulteriore confronto con Giorgio Manetti. Nonostante sia passato più di un anno da quando si sono lasciati, Gemma Galgani è ancora profondamente legata a Giorgio Manetti per il quale prova dei sentimenti importanti. Nell’ultima puntata del trono over, Giorgio Manetti parlando con Astrid accennò ad un’esterna fatta con Gemma Galgani durante la quale i due parlarono d’amore. Delusa dalle parole di Giorgio, la dama ha chiesto di rivedere quella famosa esterna durante la quale la dama, tra le lacrime, accettò la decisione del Manetti di uscire con altre donne. Nonostante il confronto, Giorgio ammette di non avere nulla da aggiungere lasciando al centro dello studio Gemma che riceve nuove critiche da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari che la accusano di essere ancora innamorata di Giorgio ma di non volerlo ammettere. Gemma, dunque, spera ancora di poter riconquistare il cuore dell’aitante cavaliere? Dai gesti e dalle parole sembrerebbe proprio di sì anche se la dama continua a conoscere nuovi cavalieri. Il cuore di Gemma, tuttavia, continua a battere per Giorgio che resta il sogno d’amore della dama.

