UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 MAGGIO 2024/ Ultimo confronto per Ida Platano

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 maggio: Ida Platano ancora protagonista?

Ultimo confronto in studio per Ida Platano che, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 13 maggio 2024, tornerà in studio per un confronto con Pierpaolo Siano. Nella scorsa puntata, dopo lo scontro con Mario Cusitore e l’eliminazione di quest’ultimo, Ida era uscita dallo studio per non rientrare evitando così il confronto con Pierpaolo che, invece, salvo colpi di scena, dovrebbe arrivare oggi.

Uomini e Donne, Mario Cusitore rompe il silenzio: “Ho perso la serenità”/ “Rispettate il momento…”

Seduta al centro dello studio, Ida ascolterà ciò che ha da dirle Pierpaolo Siano, furioso per quanto accaduto con Mario e, stanco di dover dimostrare il proprio interesse e sicuro di non voler essere la seconda scelta, abbandonerà il programma (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Il ritorno di Ida Platano dopo l’addio a Mario Cusitore

Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 13 maggio, alle 14.45 su canale 5 con una nuova puntata. L’ultimo appuntamento della scorsa settimana si è concluso con il trono over ovvero con la discussione tra Barbara De Santi ed Ernesto Russo, seconda parte della registrazione del 23 aprile 2024. Oggi, dunque, comincerà una nuova puntata e, stando alle anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, oggi dovrebbe andare in onda un nuovo appuntamento dedicato ad Ida Platano. La tronista, nella puntata che ha portato all’eliminazione di Mario Cusitore, scossa e delusa dall’atteggiamento del corteggiatore napoletano, aveva lasciato lo studio senza rientrare e rimandando, così, il momento del confronto con Pierpaolo Siano.

Matrimonio Teresa Langella e Andrea Dal Corso di Uomini e Donne/ Data delle nozze, location e dettagli

Maria De Filippi, infatti, aveva lasciato ad Ida la libertà di scegliere se confrontarsi solo con Mario o con entrambi optando, così, per la prima soluzione. Al termine di un confronto durissimo, non riuscendo ad affrontare subito Pierpaolo, Ida aveva lasciato lo studio. Oggi, così, salvo clamorosi colpi di scena, ci sarà proprio quel momento.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano e il confronto con Pierpaolo Siano

Stando alle anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, nella puntata odierna del dating show di canale 5, Ida Platano tornerà ad accomodarsi al centro dello studio per un confronto con Pierpaolo Siano. Dopo l’ingresso in studio, Pierpaolo non nasconderà di essere molto arrabbiato con Ida, rea di aver agevolato, con il suo atteggiamento, Mario Cusitore e accuserà la tronista di averlo preso in giro portando avanti il loro percorso solo per continuare a correre dietro a Mario.

Barbara De Santi, lite con Ernesto Russo e Cristina Tenuta a Uomini e Donne/ Instagram scatena tutto

Tra Pierpaolo e Ida andrà così in scena un durissimo botta e risposta. Pierpaolo, con parole durissime, punterà il dito contro Ida accusandola anche di aver fatto la “vittima” mostrandosi come una persona che vuole dare certezze. Al termine del confronto, Pierpaolo lascerà lo studio spiegando che, qualora fosse stato la scelta, avrebbe risposto no.











© RIPRODUZIONE RISERVATA