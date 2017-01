Music Quiz/ Quinta puntata, diretta e ospiti 27 gennaio 2017: grande attesa per Valerio Scanu, quale squadra vincerà?

MUSIC QUIZ, QUINTA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, ENTUSIASMO E ATTESA PER VALERIO SCANU (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Ci sarà anche Valerio Scanu nello studio guidato da Amadeus oggi, venerdì 27 gennaio 2017, a Music Quiz: Rai 1 proporrà la quinta puntata con il game show che vede in scena 8 Vip e volti del mondo dello spettacolo, divisi in due squadre e pronto a mettere in campo tutte le loro conoscenze e abilità in ambito musicale. Sui social network l’attesa si fa febbrile e, dopo la delusione per l’appuntamento mancato della settimana scorsa (“Ma che sta storia che stasera non c’è #musicquiz” scriveva infatti qualcuno), non mancano diversi cinguetti indirizzati proprio all’ex volto di Tale e quale show: “E venerdì 27 di Guarda @RaiUno a #MusicQuiz con @Valerio_Scanu”, “aspettando @Valerio_Scanu a #MusicQuiz domani su @RaiUno” e ancora “E finalmente domani sera, rivedremo @Valerio_Scanu a #MusicQuiz Mi raccomando, tutti su @RaiUno!!! Non mancateeeee!!!”. Chi non si perderà Scanu nei panni di concorrente? Il cantante riuscirà a portare la sua squadra alla vittoria nella quinta puntata di Music Quiz?

MUSIC QUIZ, QUINTA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, LA SFIDA DI NONNO QUIZ, VIDEO (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - I fans di Music Quiz non stanno letteralmente più nella pelle: dopo il mancato appuntamento della scorsa settimana (il prime time era stato occupato dalla puntata di Un passo dal cielo 4 da recuperare dalla sera prima), la trasmissione guidata da Amadues torna sul piccolo schermo di Rai 1 stasera, venerdì 27 gennaio 2017, con due nuove squadre di Vip - e un super ospite annunciato - pronte a mettersi in gioco per indovinare il maggior numero di artisti. Ognuno di loro dovrà scontare i brani che verranno mandati in studio, ma le difficoltà saranno molteplici: spesso, per esempio, dovranno ascoltare delle riproduzioni di qualcuno che sta ascoltando le canzoni in questione in cuffia. Un esempio è stato condiviso sulla pagina Facebook di Music Quiz: in una clip, si vede Paolo soprannominato anche Nonno Quiz, che con le cuffie nelle orecchie canticchia, perdendosi qualche parola, Baila di Zucchero. In questo modo, la sfida per i Vip in gara diventa ancora più complessa. Chi riuscirà ad aggiudicarsi più punti stasera, a Music Quiz? Clicca qui per vedere il video con Nonno Quiz direttamente dalla sua pagina Facebook ufficiale.

MUSIC QUIZ, QUINTA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, L’INVITO DAI SOCIAL NETWORK (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Amadeus torna in prima serata Rai 1 con la quinta puntata di Music Quiz, che sarebbe dovuta andare in onda la settimana scorsa ma - a causa dei cambi di palinsesti dopo il terremoto in Centro Italia - è stata rimandata di sette giorni esatti: gli ospiti annunciati per la settimana scora, dunque, andranno in scena più tardi per mettersi alla prova tra testi e melodie dei quali andrà indovinato l’artista. Anche la pagina Facebook della trasmissione ha voluto ricordare, e confermare, l’appuntamento: “La musica torna protagonista del venerdì sera di Rai1. Stasera quinta puntata di #MusicQuiz” si legge infatti sul social network “Ospiti di #Amadeus: Marcella Bella, Manuela Arcuri, Filippa Lagerback, Fatima Trotta, Sergio Assisi, Valerio Scanu, Giancarlo Magalli e Cwsare Bocci”. Non mancherà, come sempre, la preziosa partecipazione dell’amatissimo attore e doppiatore Luca Ward, che reciterà ai concorrenti alcuni testi: l’ospite d’eccezione sarà infine Fausto Leali. Chi non se li perderà? Clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina Facebook di Music Quiz.

MUSIC QUIZ, GLI OSPITI DELLA QUINTA PUNTATA DEL 27 GENNAIO - Questa sera 27 gennaio tutto è pronto per il ritorno di Music Quiz condotto da Amadeus con la sua quinta puntata che avrà numerosi ospiti illustri pronti a sfidarsi in una serie di prove molto curiose a tema musicale. Troveremo, ospiti di puntata, Marcella Bella, Manuela Arcuri, Filippa Lagerback, Fatima Trotta, Sergio Assisi, Valerio Scanu, Giancarlo Magalli e Cesare Bocci. Special guest star sono Luca Ward e Fausto Leali. I vip si esibiranno in "Senti chi canta" mentre alla fine, i componenti della squadra che ha ottenuto più punti si sfideranno per eleggere il campione di puntata. Nel corso delle puntate precedenti di Music Quiz abbiamo visto, tra gli altri, Vladimir Luxuria, Claudia Pandolfi, Fabio Troiano, Max Tortora, Paola Perego, Paolo Conticini, Fiordaliso e Biagiio Izzo.

MUSIC QUIZ, LE POLEMICHE DOPO IL RINVIO DELLA SCORSA PUNTATA - Il 20 gennaio, la quinta puntata di Music Quiz non è stata trasmessa per lasciare spazio a Un passo dal cielo 4, saltata il 18 gennaio sostituito dali approfondimenti in merito alla slavina che ha colpito l'hotel Rigopiano. Questa decisione di Viale Mazzini ha fortemente colpito gli appassionati dal programma, i quali si sono scagliati contro questa decisione. Tuttavia, lo stop era forse doveroso proprio per informare il pubblico e quindi questo ha portato ad un vero e proprio stravolgimento del palinsesto televisivo. Le critiche, sicuramente, denotano il grande amore dei telespettatori verso questo show del venerdì sera. La media degli ascolti è di circa 3 milioni di telespettatori a puntata e seppur i risultati possano sembrare bassi, quello di Rai Uno pare una scommessa vinta e certamente Music Quiz non ha fatto altro che confermare Amadeus come grande one man show e presentatore. Questo lo porterà a fare il definitivo salto di qualità? Ciò che è certo è che presto lo vedremo alla guida di un preserale.

MUSIC QUIZ, QUINTA PUNTATA: VINCERÀ GLI ASCOLTI? - Stasera rivedremo uno scontro epico tra Rai Uno e Canale 5. Infatti, Viale Mazzini punta tutto su Music Quiz e l'intrattenimento leggero con i giochi a suon di musica mentre il Biscione fa scendere in campo la fiction Il bello delle donne Alcuni anni dopo. La sfida diretta del 13 gennaio tra i due programmi ha visto trionfare, in telespettatori, la fiction di Canale 5 mentre lo share di Music Quiz è stato più alto di circa un punto percentuale (12,4 contro 13,3). Dati non lusinghieri per le ammiraglie ma che fanno fronte anche a un nuovo modo di intendere la televisione, in un periodo in cui l'offerta è sicuramente cambiata e la maggior parte del pubblico generalista è fuggito su altri lidi (come le pay tv e Netflix). Riuscirà Amadeus a battere la fiction ormai attesissima da una fetta di fedelissimi? Oppure ci sarà una sorpresa da parte di altre reti? Infatti, l'offerta del venerdì è sicuramente ampia e spetterà al pubblico decidere le sorti dei due show.

