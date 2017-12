Francesco Turco e Antonietta/ Uomini e donne, il "grande amore" continua e Gemma Galgani si commuove

Il gran finale di Uomini e donne non poteva non parlare di lui, Francesco Turco, uno dei protagonisti di cui abbiamo sentito maggiormente la mancanza, cosa ci racconterà?

22 dicembre 2017

Francesco Turco, Uomini e donne

Un bellissimo ritorno in studio quello di Francesco Turco: l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne è ospite speciale di Maria De Filippi per raccontare come prosegue la sua storia d'amore con Antonietta. Parte allora un video natalizio, che mostra Francesco e Antonietta in alcuni momenti di convivenza, poi nell'acquisto dei regali reciproci di Natale e nell'addobbo dell'albero. Eccoli poi entrare in studio, scambiarsi i regali con parole di grande amore, che commuovono i diretti interessati ma anche Gemma Galgani, che non riesce a trattenere le lacrime. Un bellissimo momento che si conclude con un ballo che vede i due fortemente innamorati: baci, sguardi e grande emozione anche da parte del pubblico in studio che non può che applaudire a questa bellissima coppia innamorata. (Anna Montesano)

EMOZIONI DA CAROVIGNO

GRANDE RITORNO IN STUDIO

FRANCESCO TURCO FA PIANGERE GEMMA GALGANI

