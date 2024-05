Cristiano e Asmaa, lite con Jessica a Uomini e Donne/ Gianni sbotta: “Scendi dal piedistallo…”

Jessica contro Cristiano e Asmaa a Uomini e Donne

Nervi tesi nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 20 maggio 2024. Dopo il momento dedicato ad Ernesto Russo che, in seguito ad alcune segnalazioni ha lasciato definitivamente la trasmissione, Jessica, una delle dame del parterre che ha avuto alcune conversazioni telefoniche con Cristiano che, inizialmente aveva manifestato interesse nei suoi confronti, chiede la parola a Maria De Filippi. La dama, così, punta il dito contro Cristiano reo di avergli fatto credere di provare un vero interesse per lei anche per alcuni atteggiamenti.

“Ha avuto un atteggiamento sbagliato nei miei confronti. Videochiamate di gruppo con delle mie amiche. Hai scritto ad una mia amica che abita in Brasile su Instagram. Io da donna trovo sbagliato come tu ti sei comportato”, spiega Jessica che, poi, accusa Cristiano di averle detto di raggiungerlo a Roma senza avvertire la redazione. Cristiano nega e nella discussione d’intromette anche Asmaa.

Cristiano e Asmaa: lite con Jessica a Uomini e Donne, coinvolti anche Giulia e Gianni Sperti

Asmaa che, dopo aver mantenuto le distanze ha deciso di dare una possibilità a Cristiano concedendogli anche l’esclusiva, attacca Jessica per difendere Cristiano chiedendo a Jessica il motivo per cui non le abbia detto nulla nelle precedenti puntate, ma nella discussione interviene anche Giulia con cui Cristiano ha chiuso e la dama non nasconde di avere dei sospetti sul rapporto tra Cristiano e Asmaa. “Secondo me sono due le cose: loro si sentivano da prima oppure siccome Cristiano è stato attaccato vuole ripulirsi ora con Asmaa”, dice Giulia.

Gianni Sperti e Tina Cipollari condividono gli stessi sospetti ammettendo di non credere affatto all’interesse reciproco nato in pochi giorni. Poi, non condividendo l’atteggiamento di Amsaa nei confronti delle altre donne, Gianni sbotta: “Scendi dal piedistallo. Sembrava che Jessica volesse darti un aiuto ed invece l’hai preso come un affronto”.











