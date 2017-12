Mariano Catanzaro/ Chi è il nuovo tronista di Uomini e donne: risate assicurate ma le polemiche non mancano

Mariano Catanzaro da corteggiatore a tronista? Sembra che per lui sia arrivato il momento di sedere sulla poltrona rossa, l'annuncio ufficiale nella nuova registrazione di Uomini e donne?

Ci ha provato e riprovato fino a che, alla fine, è riuscito ad ottenere quello che ha sempre voluto o, almeno, quello che i suoi fan hanno sempre sognato. Mariano Catanzaro è il nuovo tronista di Uomini e donne, questo è quello che dicono gli ultimi rumors in rete a poche ore dalla nuova registrazione del trono classico prevista per oggi pomeriggio. Lo abbiamo visto travestirsi per le sue troniste, lo abbiamo visto anche piangere e disperarsi ma anche fare scherzi e lanciarsi in disperati corteggiamenti che non hanno mai portato a niente. Mariano Catanzaro non ha trovato mai una fidanzata a Uomini e donne ma sicuramente non ha fatto mancare le risate ai suoi fan e al pubblico di Canale 5 che da tempo chiede di vederlo come tronista dopo la sua esperienza da corteggiatore nel trono di Valentina Dallari e poi Desirèe Popper.

MARIANO CATANZARO TRONISTA PER AMORE OPPURE NO?

Il vicolodellenews.it ha annunciato che proprio nella registrazione di oggi pomeriggio del trono classico di Uomini e donne sarà presentato il nuovo tronista, Mariano Catanzaro. Il napoletano dovrebbe prendere il posto di Paolo Crivellin ormai prossimo alla scelta dopo 4 mesi passati sul trono tra dubbi e poche emozioni. Mariano Catanzaro non ha bisogno di presentazioni ma tutti coloro che ancora non avessero avuto il piacere di conoscerlo, possiamo dirvi di lui che è un gigante buono, simpatico, allegro e sempre pronto a fare battute (soprattutto in dialetto) e al suo attivo ha quasi 180mila follower. Mariano è nato a Napoli, ha 24 anni, una sorella a cui è molto legato così come al resto della sua famiglia. Si è sempre presentato come un ragazzo dai sani principi pronto a trovare l'amore ma il pubblico di Canale 5 pensa che la sua sia solo voglia di farsi notare per arrivare alla tv. Sarà così?

