SONIA BRUGANELLI / La moglie di Bonolis nella bufera (di nuovo): quando l'invidia batte la giustizia sociale

Pioggia di critiche per Sonia Bruganelli: la moglie di Paolo Bonolis, in vacanza in Kenya con la famiglia, mostra uno scatto della figlia in jet privato ma il web non apprezza!

28 dicembre 2017 - agg. 28 dicembre 2017, 17.42 Anna Montesano

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis (Instagram)

La moglie di Paolo Bonolis ancora nel mirino dei social. Sonia Bruganelli è infatti protagonista dell'ennesima polemica per aver ostentato ancora una volta la sua vita di lussi. La donna aveva infatti pubblicato su Instagram la foto di sua figlia Adele su un jet privato che li stava portando a Malindi, in Kenya, per le vacanze di Capodanno. Lo scatto non è piaciuto a molte persona che l'hanno accusata di aver voluto «mostrare a tutti i costi che sei ricca» e di non avere rispetto nei confronti di chi non può permettersi quel tipo di vita. C'è anche chi ha scritto: «È vero che chi ha i soldi è giusto li spenda cm vuole, ma sono d’accordo con chi vi accusa di ostentare, potreste evitare di farvi vedere in certe situazioni di lusso per rispetto a chi come me si fa un culo per tirare avanti». A nessuno però è venuto in mente di affrontare il tema della giustizia sociale, preferendo scadere nell'ipocrisia delle buone maniere. Perché Sonia Bruganelli non ha diritto di pubblicare le immagini della sua vita? I ricchi esistono da sempre, anziché criticarla bisognerebbe occuparsi delle disuguaglianze sociali. Se la lotta di classe scompare, resta al massimo l'invidia sociale. (agg. di Silvana Palazzo)

SONIA BRUGANELLI, BUFERA PER LA FOTO NEL JET PRIVATO

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è sempre molto attiva sui social, ultimamente su Instagram ha pubblicato le foto della vacanza in Kenya insieme alla sua famiglia. Già protagonista in precedenza di alcune polemiche per degli scatti anche stavolta ha diviso i pareri dei follower. Lo scatto della discordia è quello della figlia a bordo del jet privato con cui hanno raggiunto la, mezzo di trasporto che la famiglia Bonolis utilizza spesso per viaggiare. La moglie del conduttore viene accusata di ostentare ricchezza da molte persone, ma critiche risponde: "Non ostento ricchezza. Siete voi che in una foto di una bambina con dei giornali sottolineate il fatto che è su un aereo privato. Per Adele e per gli altri miei figli non significa niente, anzi, preferiscono viaggiare con tanta gente. Io non gioisco alle spalle di nessuno. Il fatto che noi si possa prendere un aereo privato non cambia di un millesimo la vita di ognuno".

PIOGGIA DI CRITICHE PER SONIA BRUGANELLI

Ma i commenti apparsi sotto la foto continuano ad essere davvero forti: “Ma che ca**o ce ne frega a noi che stai in Kenia… devi rendere conto di tutto ciò che fai? Sei una repressa frustata di soldi in passato… ridicola", a "Deve colmare i suoi vuoti con il benessere", fino a "Mi fa ca*are la gente che ostenta ricchezza non ne vedo il bisogno". Parole quindi, in alcuni casi, molto pesanti verso la moglie del famoso conduttore Paolo Bonolis. Ancora una volta, Sonia Bruganelli è mira degli attacchi del web e ancora una volta a causa di un jet privato. Anche qualche tempo fa la Bruganelli si è trovata a dover rispondere alle tantissime critiche piovute sui social dagli haters del web. Sarà finita qui?

© Riproduzione Riservata.