MASTERCHEF ITALIA 2017/ Pagelle seconda puntata e i nomi dei 20 concorrenti entrati nella cucina

Masterchef Italia 2017, pagelle seconda puntata del 28 dicembre 2017 insieme ai nomi dei 20 concorrenti che sono riusciti a conquistare un posto nella cucina

29 dicembre 2017 Bruno Zampetti

Antonia Klugmann

MASTERCHEF ITALIA 2017, PAGELLE SECONDA PUNTATA

La seconda puntata di Masterchef Italia 7 è servita a stabilire chi sono i 20 concorrenti di questa edizione del talent culinario di Sky Uno. Dopo una selezione passata attraverso prove e duelli diretti, abbiamo così scoperto che a entrare nella cucina di Masterchef sono Caterina, Antonino, Simone, Joayda, Manuela, Ludovica, Jose, Alberto, Eri, Francesco, Italo, Giovanna, Fabrizio, Marianna, Denise, Davide, Rocco, Simonetta, Stefano e Tiziana. La puntata ci ha fatto notare che Antonia Klugmann sa essere davvero secca nei suoi giudizi e per nulla accomodante quando necessario, ma che è allo stesso tempo anche capace di mostrarsi sorridente e in grado di esprimere apprezzamenti. Non sarà facile per i concorrenti che magari hanno ricevuto un complimento da lei trovarsi in futuro di fronte a una delle sue stroncature: conviene dar loro il massimo per evitarlo.

Passando alle “pagelle” della puntata, va detto che è da apprezzare la modalità con cui nella prima prova per selezionare i 20 concorrenti a entrare in cucina è stata data loro la possibilità di scegliere gli ingredienti: non più la dispensa, ma delle installazioni artistiche. Carina anche l’idea di “beffare” coloro che volevano ingredienti in più con dei palloncini che occultavano il loro interno. È piaciuta invece meno la presentazione degli ingredienti dei duelli finali con delle mani in stile Famiglia Addams che spuntavano da sotto il banco di lavoro. Tra i concorrenti una menzione positiva va per il momento a Eri: la sua presenza ha dato modo ai telespettatori di conoscere qualche dettaglio interessante della cucina giapponese. Vedremo già dalla prossima settimana chi emergerà dal gruppo.

