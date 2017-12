Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Dure accuse per lo sportivo: "È interessato solo ad ottenere visibilità"

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, amore a gonfie vele ma le critiche del web non mancano. Spunta l'incredibile sospetto sul ciclista: "Interessato solo alla visibilità".

30 dicembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser

Cecilia Rodriguez, nella Casa del Grande Fratello Vip, non ha trovato soltanto l'amore - Ignazio Moser - ma anche grandi amicizie, come quella con Giulia De Lellis. Le due coppie, Cecilia e Ignazio e Andrea e Giulia, stanno vivendo una bellissima vacanza a Trento. I quattro stanno trascorrendo questi giorni di festa insieme, ma i sospetti dei follower dei quattro ragazzi non mancano. In particolare c'è chi crede che Ignazio non sia del tutto sincero. I commenti più critici arrivano addirittura a credere che il ragazzo stia "sfruttando l'immagine di Cecilia, così come la notorietà di Andrea e Giulia, per accaparrasi follower e a dimostrarlo sarebbero anche gli ultimi scatti dell'ex ciclista su Instagram.

ACCUSE PER IGNAZIO MOSER MA C'È CHI LO DIFENDE

C'è però chi trova assurde tali accuse e difende Moser: "Quello con meno follower è Ignazio e sicuramente non per colpa sua ma perché ha scelto di stare con una donna che è stata molto attaccata e criticata. - interviene una fan sul profilo Instagram di Ignazio, sotto allo scatto che lo vede al fianco di Andrea Damante - E comunque non ha bisogno di Andrea o di Giulia, lui è un ragazzo che non pensa ai follower e riguardo Cecilia forse se vai nel suo profilo ti rendi conto che anche lei non mette foto o story di Ignazio ma noi esseri normali non attacchiamo Cecilia perché ha speso più tempo a riprendere Filippo che il suo ragazzo". Il lungo commento trova una conclusione che piace a molti: "L'amicizia è donò bellissimo è Ignazio fa bene che si gode le sue amicizie come Cecilia si gode l'allegria che portano gli amici di Ignazio, se hai qualcosa da dire vai nel profilo di Cecilia e parli con lei qua non ci venire..."

© Riproduzione Riservata.