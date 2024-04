Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: festa di 3 giorni/ Lei svela i vestiti delle damigelle

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: dove e quando

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si avvicina. La coppia che sta insieme da sette anni dopo essersi conosciuta e innamorata nella casa del Grande Fratello Vip, convolerà a nozze il prossimo 30 giugno, in Toscana. Sarà una festa unica e meravigliosa quella che stanno organizzando Cecilia e Ignazio che, in questi anni, insieme, sono riusciti a superare anche momenti di crisi. La coppia ha scelto precisamente la Maremma come location del grande evento. Il matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, infatti, non sarà una semplice festa ma un evento che durerà tre giorni.

I protagonisti, naturalmente, saranno gli sposi, ma anche alcuni invitati avranno un ruolo importante come quello di Belen Rodriguez che ricoprirà il ruolo di damigella d’onore della sposa.

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i preparativi continuano

Il grande giorno si avvicina e i preparativi fervono. Dopo aver trascorso un meraviglioso weekend a Disneyland Paris con il fidanzato, i genitori, la sorella Belen e i nipoti Santiago e Luna Marì, Cecilia Rodriguez, rientrata in Italia, ha immediatamente ripreso in mano le redini dell’organizzazione.

Dopo aver aspettato tanto, la sorella di Belen desidera che quel giorno sia tutto perfetto e così, nelle scorse ore, ha accompagnato le sue damigelle alla prova degli abiti e l’emozione è stata talmente grande da averla condivisa sui social. «Piccole che crescono ed io mi emoziono solo a guardarle» ha scritto Cecilia che ha coperto il volto delle sue damigelle.











