Uomini e Donne/ Anticipazioni, Manfredo, schiaffo di Graziella: "l'epilogo di mesi di calunnie" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Manfredo rompe il silenzio e commenta lo schiaffo ricevuto da Graziella Montanari: "L'epilogo di mesi di calunnie".

30 dicembre 2017 Anna Montesano

Manfredo e Graziella, trono over

Uno degli episodi che più hanno fatto discutere nelle ultime settimane nello studio di Uomini e Donne è lo schiaffo (censurato dalla redazione) che Graziella Montanari, dama del Trono Over, ha dato a Manfredo, sua ex frequentazione. Dopo questo episodio, duramente giudicato dal pubblico, Graziella ha lasciato il programma, mentre Manfredo non ha commentato la cosa se non giorni dopo. Intervistato da Blastingnews, il cavaliere ha detto la sua sullo schiaffo ricevuto da Graziella e queste sono le sue dichiarazioni: "Lo schiaffo altro non è che l'epilogo di mesi di calunnie. La cosa che mi ha colpito è stato il continuo accanimento verbale, ha raccontato Manfredo, per poi continuare.

"TINA CIPOLLARI? DIFENDE GRAZIELLA PER CARICARE DI TENSIONE LA VICENDA"

Manfredo poi continua "Tra le tante falsità, la peggiore è stata quando la signora Montanari ha affermato che io l'ho sedotta con videochiamate bollenti che l'hanno fatta invaghire di me. Io sono padre di tre figli. L'idea che potessero credere a questa fandonia mi ha creato imbarazzo al punto tale da coinvolgere la polizia postale e farmi inviare dal mio gestore telefonico l'elenco di tutte le chiamate che ho fatto a Graziella, dimostrando che erano frutto della sua fantasia". Manfredo si esprime anche su Rina Cipollari e sul perchè l'opinionista si sia sempre schierata dalla parte di Graziella: "Tina Cipollari è una persona molto intelligente e colonna portante del programma. Lei interpreta un personaggio un po' sopra le righe. - e conclude - Ha preso le difese di Graziella per caricare un po' di tensione la vicenda, senza immaginare l'influenza che avrebbero avuto le sue parole sulla signora".

© Riproduzione Riservata.