NESLI/ Il rapper dimostra capacità culinarie (Celebrity MasterChef, oggi 23 marzo)

NESLI, IL CANTANTE AI FORNELLI SU SKY: IL SUO RICORDO SANREMESE, IL POST (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 23 MARZO) - Tra poche ore va in onda sulle frequenze di Sky Uno un nuovo ed atteso appuntamento con la trasmissione Celebrity Masterchef Italia che vede nelle vesti di giudici tre volti noti del mondo culinario italiano ed internazionale come Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Tra i concorrenti vip che vi stanno prendendo parte c’è anche il noto cantate di genere rap Francesco Tarducci meglio conosciuto dai propri fans con il nome d’arte di Nesli. In attesa di scoprire come se la caverà questa sera, vi segnaliamo come il cantante abbia pubblicato sul proprio account Instagram un post nostalgico con tanto di selfie davanti all’ingresso del teatro Ariston di Sanremo durante la 67^ edizione del Festival della Canzone Italia. Nel post si legge “Ricordi #sanremo2017” con tantissimi fan che hanno lasciato il loro Mi Piace con tanto di commenti di approvazione: “Per noi hai vinto Francè!”, “Il ricordo più bello di questo Sanremo sei solo tu”, “Avevi un così grande potenziale.. che gran peccato” e “Il nostro vincitore”. Clicca qui per vedere il post.

NESLI, IL CANTANTE AI FORNELLI SU SKY: UNA PUNTATA IN CRESCENDO (CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA, 23 MARZO) - Nella puntata dello scorso 16 marzo, il cantate Nesli ha dovuto misurarsi con una prima prova (Mistery Box) dove i tre giudici hanno concesso la possibilità di preparare un piatto sfruttando un ingrediente scelto dagli stessi concorrenti. La prova prevedeva un tempo massimo di 60 minuti e la necessità di utilizzare altri otto ingredienti. L’avventura del cantante non parte benissimo con Bastianich che lo riprende per una serie di errori commessi durante la preparazione. Errori che vengono pagati tant’è che il suo piatto non finisce tra i migliori tre. La seconda prova è un Pressure Test consistente nello sfilettare una ricciola in un tempo massimo di 15 minuti. Dopo la dimostrazione straordinaria da parte di Cannavacciuolo tocca a Nesli e agli altri concorrenti seguire le sue indicazioni. Il rapper in questo caso se la cava decisamente bene tant’è che viene indicato tra i migliori salvandosi. Nell’esterna al Politecnico di Milano per i concorrenti rimasti in gara c’è da preparare da mangiare per 150 studenti. Nesli si ritrova nella squadra Blu con la Maionchi, Capitani, Elena Di Cioccio e Marisa Passera. Due ore e mezzo di tempo durante le quali i Blu sembrano più volte in difficoltà ma alla fine riescono ad avere la meglio vincendo la sfida.

