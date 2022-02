Nesli “Emma? Il mio grande amore non corrisposto”/ “Ho amato l’artista e la persona…”

Il suo nuovo singolo si chiama ‘Confessione – Story’, ma una Nesli l’ha fatta anche su Emma Marrone. “Lei è il mio grande amore non corrisposto. In tutti i sensi. Ho amato alla follia l’artista ma anche la persona”, ha dichiarato il rapper e produttore discografico, all’anagrafe Francesco Tarducci. Per lei ha scritto ‘Dimentico tutto’: “Credo che sia venuta benissimo anche se lei è come se la rinnegasse: c’è stato un momento in cui ha anche smesso di suonarla”. A proposito di amore, ha raccontato anche di aver troncato una relazione tossica. “Ho eliminato una persona che è stata molto presente a livello sentimentale per tantissimi anni. Era una presenza tossica”.

Emma Marrone vs Davide Maggio "Gamba importante? Body shaming"/ Ma lui "Vergognati"

Questo è uno dei tanti cambiamenti che Nesli ha apportato alla sua vita. “Ho fatto un cambiamento drastico nel mio team: ho lavorato con un gruppo per tantissimi anni e quando arriva il momento di decidere di cambiare è sempre difficilissimo. Ho cambiato anche casa discografica”. Non mancano critiche all’ambiente nelle sue parole: “L’industria discografica è veramente fredda. Se non hai un pezzo in classifica o che suona in radio, non ti risponde più nessuno al telefono. Se non vali qualcosa ai loro occhi, tu non esisti più, nemmeno umanamente. E questa cosa è orribile”.

FANTASANREMO 2022, VINCITORE E CLASSIFICA/ Emma prima, i fondatori: "Papalina…"

NESLI TRA POLITICA E PROGRAMMI TV

Nesli non esclude di entrare in politica in futuro, del resto non ritiene sia un lavoro diverso da quello del cantante. “Devi vendere contenuti e discorsi, convincere la gente, andare su un palco e parlare con dei “fan”. È identico (ride, ndr). Gli elettori sono fan, i comizi sono concerti, il messaggio delle canzoni è il messaggio del partito. L’unica differenza è che gli artisti cantano, mentre i politici parlano e basta”, ha scherzato a FQ Magazine. Ha comunque le idee chiare sul suo ipotetico programma elettorale: “Investirei sulla scuola, per quanto io l’abbia sempre odiata. E poi sulla salute. Una volta che abbiamo tutti il diritto a essere istruiti e sani, allora punterei su altro: dai diritti civili alla legalizzazione della cannabis, ma anche la regolamentazione del concetto di prostituzione”.

EMMA, SANREMO 2022/ "Ogni volta è così": “Ho difeso la purezza, Michielin artista”

Sulla distanza delle istituzioni dai lavoratori del mondo dello spettacolo dopo lo stop per la pandemia Covid: “Siamo tutti una categoria dimenticata. (..) La verità è che lo Stato non può fottersene di gente che fino a ieri ha pagato le tasse. È un atteggiamento di una violenza incredibile, più violento di quella che chiamano dittatura sanitaria”. Infine, Nesli rivela che farebbe invece il giudice di X Factor: “Ho sempre voluto farlo anche se in realtà non mi sono mai proposto per il provino. Mi piace l’idea di portare avanti un lavoro artistico su altri. Questa è una cosa che in futuro voglio fare. Anche per questo ho aperto una mia società di produzione ed edizione”. Invece su The Voice Senior: “Direi proprio di no”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA