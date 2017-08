JURASSIC PARK III / Sam Neill di nuovo alle prese con i dinosauri nel terzo capitolo della saga (12 agosto)

Jurassic Park III su Italia 1 in prima serata

ALLA REGIA JOE JOHNSTON SOSTITUISCE STEVEN SPIELBERG

Jurassic Park III, onda alle 21.10 su Italia 1, è il terzo capitolo della famosa saga iniziata nell'anno 1993 con il primo episodio diretto dal visionario Steven Spielberg. Uscito nelle sale cinematografiche ben 8 anni dopo, nel 2001, Jurassic Park III è diretto da Joe Johnston. Il soggetto è tratto dal romanzo omonimo di Michael Crichton, mentre la sceneggiatura è stata scritta dal premio Oscar, Alexander Payne, coadiuvato da Peter Buchman e Jim Taylor. Il cast annovera attori di gran calibro come ad esempio Sam Neill, William H. Macy, Tea Leoni e Alessandro Nivola. Le musiche del film sono state curate da Don Davis e John Williams, che per la realizzazione della colonna sonora hanno ripreso parte dell'epico tema musicale originale, ascoltato nel primo episodio del franchise. Per quanto riguarda gli attori principali, Sam Neill riprende il ruolo celebre di Alan Grant, già interpretato nel film del 1993, William H. Macy è lo sfortunato protagonista del film "Fargo" mentre Alessandro Nivola, attore italo-americano, ha recitato la parte di Gavin Harris nella nota saga "Goal".

JURASSIC PARK III, LA TRAMA

La trama del film riprende in parte gli eventi del primo capitolo. Dopo gli sfortunati eventi accaduti a San Diego, l'archeologo Alan Grant ha continuato ad andare avanti con la propria vita. Sono passati ben 4 anni, ma lo studioso continua ad esplorare l'antico mondo dei dinosauri che da sempre l'ha affascinato. Un giorno però, riceve l'invito da parte di una facoltosa coppia, i coniugi Kirby, che chiedono l'aiuto di Grant. La coppia infatti vuole passare le proprie vacanze su Isla Sorna, una graziosa isola situata nel mezzo dell'oceano Pacifico. Seppur titubante, l'archeologo accetta in cambio di una cospicua somma di denaro ed i tre, con l'aggiunta dell'allievo di Grant, il giovane Billy, partono per l'isola. Una volta arrivati capiranno subito che le cose non sono quello che sembrano e che l'isola nasconde oscuri misteri. Inoltre, presi dallo sconforto e dalla paura, i coniugi riveleranno uno sconvolgente segreto che coinvolge un bambino sopravvissuto da solo sull'isola, il piccolo Eric

© Riproduzione Riservata.