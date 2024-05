Sarah Toscano messa sotto contratto da WMG/ È nata una stella ad Amici 2024?

Amici 2024, Sarah Toscano firma un contratto con WMG: le indiscrezioni

La papabile vincitrice del circuito canto e vincitrice finale ad Amici 2024, Sarah Toscano, firma il primo contratto discografico con la WMG, questa é l’indiscrezione che trapela nelle ultime ore. La Major discografica “WMG“, acronimo di “Warner Music Group”, avrebbe messo gli occhi sull’allieva cantautrice di Lorella Cuccarini tanto da proporre alla giovane concorrente di Amici 2024 un contratto

Si prospetterebbe quindi un esordio ben promettente per Sarah nel campo della musica, sulla scia del successo che ora la coinvolge per il nuovo singolo lanciato al talent dal titolo Sexy magica.

Avanza il successo per Sarah Toscano e il nuovo singolo Sexy magica!

Il nuovo brano appena rilasciato, all’interno della gara tra i nuovi singoli di Amici 2024, debutta alla #1 nella Top Song di iTunes Italia e non solo. Tra gli altri traguardi entra a far parte delle tendenze per la musica su YouTube Italia con il video ed inoltre va registrato l’ottimo debutto nella Top200 tra i brani dal più alto volume di ascolti in streaming su Spotify.

