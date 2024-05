Anna dei mille giorni, Rete 4 ore 14.10/ Trama e cast del film con Richard Burton, oggi 5 maggio 2024

Anna dei mille giorni, film su Rete 4 diretto da Charles Jarrot

Domenica 5 maggio, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14,10, verrà trasmesso il film drammatico, biografico e storico Anna dei mille giorni. La pellicola è uscita nel 1969 e il soggetto ruota attorno alla biografia di Anna Bolena moglie di Enrico VIII, tratto dall’omonima pièce teatrale scritta da Maxwell Anderson. Il film è stato diretto dal regista Charles Jarrott, che ha girato anche il film Maria Stuarda Regina di Scozia, altra celebre pellicola sugli intrighi reali nel Regno Unito.

Gli attori principali sono Geneviève Bujold, nei panni di Anna Bolena, e Richard Burton è Enrico VIII. Completano l’eccellente cast: Anthony Quayle, Irene Papas, John Colicos e Vernon Dobtcheff. Il protagonista maschile, Richard Burton, ha presenziato in ben 49 film tra cui: Orwell 1984, L’esorcista 2 l’eretico, Barbablu, La spia che venne dal freddo, Dove osano le aquile.

La trama del film Anna dei mille giorni: un intrigo terribile e avvincente

Il film è ambientato in Inghilterra nel sedicesimo secolo ed è incentrato sul fatale incontro tra Enrico VIII, sovrano di Inghilterra e Anna Bolena. Il regnante ha un matrimonio infelice politico con Caterina d’Aragona, che non gli ha dato eredi maschi. L’uomo si concede a molte amanti, tra cui Maria Bolena, sorella maggiore di Anna. Il re si infatua della ragazza più giovane ostacolando il futuro matrimonio della diciottenne con Henry Percy, di cui lei è innamorata.

Tuttavia il Re, con la complicità del Lord Cardinale Wolsey, fa decadere il fidanzamento tra i due mandando a monte le nozze. Anna comunica al re tutto il suo disprezzo, ma l’uomo non si arrende, costringendo Percy a sposare un’altra donna. Enrico VIII fa in modo che lei diventi una dama di compagnia, sperando di sedurla ma lei continua a respingerlo. Dietro questa ferrea decisione c’è anche sua sorella Maria che è stata accantonata dall’uomo.

Il timore è che il sovrano, una volta conquistata Anna, la dimentichi, pertanto il suo rifiuto diventa una potente arma che non esiterà a usare. Intanto, prosegue il corteggiamento di Enrico al quale Anna sceglie di concedersi a patto che lui la faccia diventare regina, una strategia che avrà risvolti sorprendenti: la donna infatti pensa che questo sia impossibile.

Invece, Enrico è davvero pronto a fare qualcosa di rivoluzionario e capendo che l’autorità papale sarebbe stata di ostacolo ai suoi piani, dà il via allo scisma religioso. Una volta sposati, c’è una nuova ombra tra di loro: l’assenza di un erede maschio, in quanto lei dà alla luce una bambina: Elisabetta. Come previsto da sua sorella, Enrico inizia a disinteressarsi di Anna puntando a Jane Seymour, dama di corte. Enrico a questo punto vorrebbe divincolarsi da Anna, pertanto ordisce un piano per incastrarla per alto tradimento. La donna verrà condannata a morte per volere del marito, pronto a sposare Jane.

