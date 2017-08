Uomini e Donne/ Anticipazioni e News: Gemma e Giorgio, grande ritorno o silenziosa disfatta? (Trono Over)

Uomini e Donne, over

Gemma Galgani e Giorgio Manetti torneranno alla corte di Maria? Dama e cavaliere del trono over di Uomini e Donne, sono ancora nel cuore degli estimatori nella vana speranza di un “folle” ritorno di fiamma. Nel frattempo entrambi, hanno gettato nello sconforto i fan per via della loro ipotetica assenza durante la prossima stagione senior. Alla fine del mese di agosto, si riapriranno le porte degli Studi Elios e si darà il via alle registrazioni. Sia Gemma che Giorgio però, non hanno confermato la loro presenza in studio. La donna intervistata da Panorama.it è rimasta sul vago affermando: “Non so se ci sarò a settembre, dipende tutto dalla redazione. Se mi chiameranno, tornerò”. Giorgio invece, vuole dedicarsi al suo primo libro: “Non so ancora se ci sarò nella prossima stagione televisiva di Uomini e Donne”, ha dichiarato tra le pagine del settimanale DiPiù, per poi aggiungere: “Devo finire il mio libro, ci tengo a questo progetto, mi piace scrivere della mia vita’ – ha rivelato tra le pagine della rivista a cui ha perfino svelato i temi che tratterà – “È il racconto dei momenti salienti della mia vita. C’è pure un capitolo dedicato alla mia avventura in TV, in cui parlo di Gemma. Negli altri capitoli parlo anche della mia vita in America dove sono restato 25 anni”.

Gemma e Giorgio tornano in studio oppure no? Tante le ipotesi

Tra le altre indiscrezioni dell'estate, il Manetti è stato beccato anche in compagnia di una misteriosa donna. Secondo ciò che ha riportato il blog di Isa&Chia, il cavaliere del trono over è stato pizzicato ad Arezzo in compagnia di questa enigmatica dama e i due sembravano molto in confidenza. Gli scenari proposti per quanto riguarda Gemma e Giorgio quindi, appaiono svariati. Il Manetti per esempio, potrebbe esordire in studio, presentare la sua nuova fidanzata e successivamente andare via. Oppure, di contro, potrebbe tornare in cerca ancora dell'amore. Anche per quanto riguarda Gemma si pensano più alternative. Tra le più plausibili, il faccia a faccia con Marco dopo la rottura per poi tornare entrambi in studio e proseguire il “tira e molla” per l'intera stagione. La Galgani infatti è un valore aggiunto troppo prezioso per farla andare via così. In alternativa però, la dama potrebbe fare pace con Marco e restare in trasmissione cambiando ruolo e diventando la terza opinionista ufficiale al posto di Tinì Cansino al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

