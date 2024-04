Perché Uomini e donne non va in onda oggi, giovedì 25 aprile 2024?/ Pausa per Maria De Filippi: quando torna

Perché Uomini e donne non va in onda oggi: lo stop per la festa del 25 aprile

Oggi, giovedì 25 aprile 2024, si celebra la Festa della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Anche la televisione si ferma per celebrare la ricorrenza e, in particolare il palinsesto di Canale 5, ha deciso di far rifiatare alcune trasmissioni che solo per oggi si prendono una pausa. Ecco perché anche Uomini e donne non va in onda oggi, come di consueto a partire dalle ore 14.45. Il dating show condotto da Maria De Filippi si è preso un giorno di vacanza proprio come accaduto nelle altre festività.

Oggi pomeriggio, dunque, salta Uomini e donne ma Mediaset corre ai ripari offrendo una programmazione interamente dedicata alle soap. Dopo il consueto appuntamento con Beautiful, regolarmente in onda nel pomeriggio, ampio spazio verrà dedicato a La promessa con una puntata extra-large che durerà dalle 14.20 fino alle 17.00. Spazio poi a Myrta Merlino, che andrà regolarmente in onda con il suo appuntamento pomeridiano con Pomeriggio 5.

Festa della Liberazione e cambio dei palinsesti: quando torna Uomini e donne

La festa del 25 aprile, così come ogni altro giorno di festività nel corso dell’anno, implica frequenti cambi di programmazione nei palinsesti tv. Nel caso di Canale 5, la giornata di oggi sarà per buona parte dedicata alle soap opera più amate dal pubblico. Oltre a La promessa nel pomeriggio, la programmazione odierna prevede in prima serata un appuntamento con la soap turca Terra Amara. A farne le spese è l’Isola dei Famosi 2024, che rinuncia dunque al suo secondo appuntamento settimanale e che tornerà in onda il prossimo lunedì.

Uomini e donne, invece, dopo lo stop odierno tornerà a fare compagnia agli italiani domani pomeriggio, venerdì 26 aprile 2024. Al centro dell’attenzione in queste ultime ore è il possibile addio al trono di Ida Platano, crollata dopo le recenti segnalazioni su Mario Cusitore e i costanti litigi sia con lui che con l’altro suo corteggiatore, Pierpaolo Siano.











