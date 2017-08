Elisabetta Gregoraci / Crisi con Flavio Briatore? Intanto vola a Los Angeles... (Battiti Live)

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci torna stasera su Italia1 con la quarta puntata di Battiti Live. La moglie di Flavio Briatore è pronta per dare il via a una serata all’insegna della musica insieme ad Alan Pamieri, partner per il quale ha manifestato grande stima. In questi giorni la Gregoraci è volata a Los Angeles, sfoggiando una forma invidiabile. Attraverso Instagram ha fatto sapere a tutti i suoi fan di di essere impegnata nella sua prima lezione di surf. Il gossip sulla conduttrice calabrese e Briatore continua però incessante e sembra portare notizie non buone. Le voci di crisi tra i due sono sono sempre più insistenti, nonostante i paparazzi, negli ultimi tempi, li abbiano immortalati insieme. Recentemente però è stato proprio Flavio Briatore a sottolineare che il rapporto con la moglie è solido, mettendo a tacere le voci di crisi.

ELISABETTA GREGORACI TRA LAVORO E SURF A LOS ANGELES

La 37enne di Soverato sarebbe intenzionata a regalare al piccolo Nathan un fratellino o una sorellina. Proprio il piccolo Nathan, a giugno, è stato protagonista in un'intervista a vanityfair. Riportiamo alcune dichiarazioni: "Tifo Milan. Papà, invece, è juventino. No comment! Mi piace essere sportivo, ogni momento è quello buono per giocare a calcio. Vorrei andare a dormire più tardi, ma mi tocca andare a letto alle nove. Tutte le sere quando l’indomani c’è la scuola. Dopo “la preghierina". Intanto stasera ci sarà la quarta puntata di Battiti Live, con la Gregoraci a condurre, si svolgerà a Melfi e vedrà come ospiti: Francesco Renga, Fabrizio Moro, Elodie, L’Aura, Lenny, Jean Morel, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Nesli, Boomdabash, Shade e Thomas.

© Riproduzione Riservata.