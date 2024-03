Elisabetta Gregoraci dopo l’operazione di Flavio Briatore/ “Giornate intense e difficili ma superate insieme”

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio dopo l’intervento di Flavio Briatore: le sue parole

È della giornata di ieri l’annuncio di Flavio Briatore che, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha rivelato di essere stato operato al cuore. L’intervento è risultato necessario in seguito ad una visita di routine, durante la quale i medici hanno riscontrato la presenza di una massa benigna, rimossa usando una tecnica endoscopica. L’operazione è perfettamente riuscita e, a gioire assieme all’imprenditore, è anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Flavio Briatore choc: "Operato al cuore. Hanno trovato un tumore benigno"/ Ecco come sta ora

La conduttrice è stata al suo fianco in ospedale e, nelle ultime ore, ha condiviso alcune riflessioni sulle Instagram stories sull’importanza della salute e della prevenzione: “Nel quotidiano poniamo sempre l’attenzione ad un sacco di cose, ma la vera sintesi è che non c’è nulla di più prezioso della salute. Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita“. A seguire, ha ringraziato tutto il team medico dell’Ospedale San Raffaele di Milano che ha preso in cura Briatore.

Elisabetta Gregoraci: "Hai reso la mia vita meravigliosa"/ La dedica al figlio Nathan Falco commuove

Elisabetta Gregoraci: “Giornate intense e difficili ma superate insieme“

Elisabetta Gregoraci, sempre per mezzo Instagram, ha condiviso altre stories in cui ha raccontato: “In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post-operatorio. In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene ed il senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere di qui“.

Alla fine l’intervento è perfettamente riuscito e tutto si è risolto per il meglio, con Flavio Briatore pronto a fare ritorno a casa supportato sempre dalla presenza della ex moglie: “Sono state giornate intense e difficili, ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa“.

Taylor Mega spiazza: "Ho avuto un flirt con Flavio Briatore"/ "Tony Effe? Gli voglio ancora bene"













© RIPRODUZIONE RISERVATA