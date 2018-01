Patty Pravo / Video “Buon 1918”, gaffe in diretta Rai a L'anno che verrà

Patty Pravo, video “Buon 1918”: gaffe in diretta Rai a L'anno che verrà della cantante. Le ultime notizie sul clamoroso errore (voluto o non voluto?) che è diventato subito virale

01 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Patty Pravo

Un augurio inaspettatamente esilarante quello che ha fatto Patty Pravo ieri ai telespettatori di Raiuno. In diretta a “L'anno che verrà”, durante il tradizionale concerto per la notte di San Silvestro, ha sposato di ben 100 anni indietro il calendario. «Buon 1918», questo l'augurio che ha mandato al pubblico di Maratea e ai telespettatori. Dopo aver cantato «in diretta», come tiene a specificare quando Amadeus la presenta, il brano “Cieli immensi”, la cantante classe 1948 ha rivolto il suo augurio alla piazza e a casa. «Comunque vi faccio un augurio di salute, di serenità e anche di qualche soldino... che serve», ha detto Patty Pravo. Poi ha aggiunto: «Un bacio grande, buon anno». E quindi il fatidico momento della gaffe, nel quale ha scandito: «Millenovecento e diciotto, che porta bene». Mentre lei lasciava il palco, Amadeus, il conduttore della serata, ha corretto l'anno. Dopo il countdown anticipato di due anni fa, il Capodanno della Rai dimostra di avere ancora qualche problema con le tempistiche...

PATTY PRAVO E LA GAFFE IN DIRETTA SU RAIUNO...

La gaffe di Patty Pravo con gli auguri di buon anno non è passata di certo inosservata (e inascoltata, soprattutto). L'episodio è diventato virale, ma la cantante ha provato a rimediare con un video su Twitter. «Ciao ragazzi, buon anno 2018. Che sia pieno di sorrisi, di serenità, di salute e anche qualche soldino che non fa male». Stavolta l'anno è quello giusto. Eppure la cantante dovrebbe sapere molto bene che il nuovo anno è il 2018, visto che sarà protagonista di un nuovo tour di concerti con una grande orchestra che prenderà il via il 15 febbraio dal Teatro Verdi di Montecatini a Pistoia. Il calendario è ancora in fase di aggiornamento, visto che verranno annunciate nuove date nelle prossime settimane. Intanto la Rete sta commentando la sua gaffe, infatti il video dei suoi auguri di buon anno sta facendo il giro dei social e del web. Che sia stata una gaffe voluta o no, sicuramente Patty Pravo si è resa protagonista della serata.

Eccoci finalmente nel 2018 ????????????#happynewyear#2018 pic.twitter.com/Yeao1ArAly — Patty Pravo (@pattypravo) 1 gennaio 2018

