MERAVIGLIE, LA PENISOLA DEI TESORI/ Caserta, Langhe piemontesi, Assisi (Anticipazioni 10 gennaio)

Meraviglie, la penisola dei tesori: Alberto Angela torna in onda oggi, mercoledì 10 gennaio, con una puntata dedicata a Caserta, alle Langhe Piemontesi e ad Assisi.

10 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Alberto Angela

Dopo il grande successo della prima puntata, oggi, mercoledì 10 gennaio, alle 21.25 su Raiuno, Alberto Angela conduce la seconda puntata del nuovo show culturale di mamma Rai, dedicato all’arte, intitolato “Meraviglie, la penisola dei tesori”. La prima puntata, dedicata al Cenacolo di Leonardo, alla città di Siena e alla Valle dei Templi di Agrigento, ha incollato davanti ai teleschermi 5.662.000 spettatori pari al 23.8% di share. Numeri importantissimi per Raiuno che, ancora una volta, ha deciso di puntare su Alberto Angela e sulla sua capacità di raccontare con leggerezza la bellezza delle opere artistiche presenti in Italia. In “Meraviglie, la penisola dei tesori”, Alberto Angela, con l’ausilio di attori che danno vita a mini fiction, mostrano alcune delle bellezze artistiche presenti sul nostro territorio e che sono patrimonio dell’Unesco. Quali luoghi, dunque, saranno i protagonisti della seconda puntata? Il percorso di Alberto Angela partirà da Caserta per poi fare tappa nella regione delle Langhe piemontesi e, infine, ad Assisi.

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Il viaggio di Alberto Angela comincerà dalla meravigliosa Reggia di Caserta. Nella seconda puntata di Meraviglie, la penisola dei tesori, verranno mostrate non solo le sale ma anche i giardini, un vero e proprio capolavoro. Toni Servillo racconterà le emozioni provate da bambino quando ha visto la Reggia per la prima volta e la sua importanza per la città di Caserta. Il viaggio, poi, continuerà nelle regione delle Langhe piemontesi, designate dall’Unesco patrimonio dell’umanità come “esempio eccezionale di integrazione dell’uomo con il suo ambiente naturale”. Alberto Angela mostrerà il Castello di Grinzane Cavour e la tenuta di Fontanafredda raccontando anche lo stretto legame tra il territorio piemontese e il Risorgimento italiano. Infine, si arriverà ad Assisi, la città umbra strettamente legata a San Francesco e a Giotto. Oltre alla Basilica dedicata al santo con i magnifici affreschi di Giotto, Alberto Angela mostrerà anche la parte romana della città, ancora poco conosciuta. A raccontare l’importanza di Assisi per l’Umbria sarà Monica Bellucci. Vincenza Lomonaco Ambasciatore d’Italia presso l’UNESCO, invece, racconterà l’importanza di protegere il patrimonio artistico e culturale.

