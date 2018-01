Uomini e Donne/ Anticipazioni, Anna Maria ha lasciato il programma? La decisione della dama (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Anna Maria ha lasciato il programma dopo la segnalazione e lavata di capo di Maria De Filippi? Ecco cos'è accaduto.

12 gennaio 2018 Anna Montesano

Cosa è accaduto dopo la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri? Anna Maria ha davvero lasciato il programma? È questo quello che si chiedono i fan del trono over dopo l'ultima puntata. In studio per la dama è infatti arrivata una segnalazione: delle fotografie che la vedevano in giro per Napoli assieme a Raffaele, un ex cavaliere di Uomini e Donne per il quale la dama aveva avuto un debole. Sentimento che, secondo molti in studio, continua ad avere; deriverebbe proprio da questo il suo chiudere ogni conoscenza a Uomini e Donne prima che possa entrare nel vivi, diventando qualcosa di importante. Le accuse ricevute in studio hanno scatenato la reazione di Anna Maria che ha così dichiarato di essere pronta a lasciare il programma; la dama ha mantenuto questo proposito?

MARIA DE FILIPPI CONTRO ANNA MARIA: "NON SEI MISS MONDO!"

Da ciò che scopriamo nelle nuove registrazioni del Trono Over, Anna Maria è rimasta in studio. Nelle prossime puntate la rivedremo infatti protagonista delle sfilate che vedranno protagonista il parterre femminile, cosa che quindi conferma che tutto si è risolto per il meglio dopo la segnalazione di Gianni Sperti (per ora). Anna Maria si è beccata in studio anche la "lavata di capo" di Maria De Filippi che, di fronte alle pretese della dama, è sbottata: "Anna Maria ma non è che sei Miss Mondo, scusa se mi permetto. Uno dovrebbe avere anche un minimo di autocritica". Parole accolte dalla dama che ha comunque mantenuto i suoi propositi, rifiutando un nuovo incontro con Alfredo dopo la fine della registrazione di Uomini e Donne.

