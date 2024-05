Uomini e Donne, Mario Cusitore amico di un ex ‘rivale’ per Ida?/ La foto con Ernesto Russo ‘spiazza’ il web

Uomini e Donne è per eccellenza il format televisivo per chi cerca l’amore, ma non è detto che la forma del sentimento sia necessariamente quella coniugale. Come racconta Il Vicolo delle News, pare che tra due ex volti del programma sia nata un’amicizia quasi viscerale, nonostante le persone in questione abbiano avuto anche modo di scontrarsi nel corso dell’esperienza nel dating show. Stiamo parlando di Mario Cusitore ed Ernesto Russo, entrambi ex corteggiatori di Ida Platano.

Mario Cusitore ed Ernesto Russo sono diventati amici? A quanto pare sarebbe proprio questo ciò che emerge dal profilo social del primo, ma andiamo con ordine. Il trono di Ida Platano si è concluso di recente con un nulla di fatto: entrambi i percorsi con gli ex corteggiatori sono terminati – seppur in tempi diversi – in maniera amara e turbolenta. Con Mario Cusitore l’epilogo è giunto al netto di diverse segnalazioni che, inevitabilmente, hanno decretato l’esclusione da Uomini e Donne.

Ebbene, a pochi giorni dalla messa in onda del fatidico momento in cui Ida Platano ha posto fine al proprio percorso a Uomini e Donne, Mario Cusitore è tornato a far discutere sui social. Nessuna frecciatina, niente frasi criptiche; a destare l’avversità di una parte del web sarebbe stato uno scatto pubblicato dall’ex corteggiatore con al fianco Ernesto Russo, anche lui tempo fa alla corte di Ida Platano.

“Prima rivali (il migliore che ho avuto) e poi amici… Le cose vere iniziano con poco, per te ci sarò sempre come tu ci sei e ci sei stato per me. Tvb”. Queste le parole di Mario Cusitore sui social – come riporta Il Vicolo delle News – a corredo della foto al fianco di Ernesto Russo. Inequivocabile dunque l’amicizia nata tra i due dopo il percorso condiviso a Uomini e Donne.

