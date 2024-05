Quando finisce Uomini e Donne?/ Svelata la data e cosa andrà in onda nell’ultima puntata

Uomini e Donne: ecco quando va in onda l’ultima puntata della stagione

La stagione di Uomini e Donne sta per concludersi e la data dell’ultima puntata è stata svelata da Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo della trasmissione di Maria De Filippi. In onda dallo scorso settembre, Uomini e Donne, anche quest’anno, è stato uno dei programmi più visti della televisione italiana riuscendo ad incollare, ogni giorno, milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Le puntate più viste sono sempre quelle dedicate al trono over che, anno dopo anno, continua a regalare grandi emozioni, ma anche colpi di scena.

Con i nuovi protagonisti, come Tiziana Riccardi protagonista di tante discussioni con Tina Cipollari o con clamorosi ritorni come quelli di Marcello Messina, Diego Tavani ed Ernesto Russo che, nella puntata del 20 maggio 2024 ha lasciato ufficialmente la trasmissione in seguito ad alcune segnalazioni, il trono over di Uomini e Donne è sempre molto amato e seguito dal pubblico che, tuttavia, potrà continuare a seguire il dating show di canale 5 fino a venerdì 24 maggio, giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata della stagione.

Uomini e Donne: cosa andrà in onda nell’ultima puntata della stagione

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sull’ultima registrazione della stagione, nell’ultima puntata di Uomini e Donne in onda venerdì 24 maggio, salvo clamorosi colpi di scena dovuti a diversi modi di montare la puntata, andrà in onda la scelta di Daniele Paudice. Il tronista, unico protagonista del trono classico dopo la scelta di Ida Platano di abbandonare la trasmissione, concluderà la propria avventura sul trono scegliendo la ragazza con cui costruire una storia fuori dal programma tra Gaia e Marika.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, dunque, il pubblico dell’amatissimo programma di Maria De Filippi potrà rivivere le emozioni del trono di Daniele dai momenti più belli vissuti con Gaia e Marika fino al momento della fatidica scelta che si concluderà con un sì, la caduta dei petali rossi e l’inizio di una nuova favola d’amore.











