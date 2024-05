Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto in crisi dopo Uomini e Donne?/ Un dettaglio ‘spaventa’ i fan

Mentre il cammino stagionale di Uomini e Donne si appresta a volgere al termine, una coppia formatasi di recente nel dating show di Canale 5 potrebbe essere nel pieno di un periodo tutt’altro che idilliaco. Stiamo parlando di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, reduci da un percorso di alti e bassi nel programma ma soprattutto emozionante per il finale.

Una volta terminata l’esperienza a Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno celebrato il loro amore senza più freni e vincoli. Soprattutto sui social si sono raccontati tra quotidianità, tenerezze e mostrandosi sempre più uniti a dispetto della distanza geografica che li separa. Proprio quest’ultimo aspetto – come riporta Il Vicolo delle News – avrebbe alimentato le voci di una possibile crisi tra i due.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, la distanza inizia ad essere un peso?

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono in crisi? Gli indizi che avrebbero alimentato tale teoria sono tutti riferiti al contesto social. Come spiega il portale, l’ultima foto che li ritrae insieme pare risalga allo scorso 30 aprile, dunque quasi un mese fa. Come se non bastasse, tra le interazioni sul web spicca l’ultimo like posto dal ragazzo all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: ovvero lo scorso 2 maggio.

Da quasi venti giorni il silenzio sui social sarebbe assordante: tale circostanza ha dunque alimentato la teoria secondo la quale Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sarebbero in crisi. Per ora tutto tace da parte dei diretti interessati e, come giusto che sia, non è detto che la carenza di interazioni digitali implichi necessariamente una tendenza al ribasso del sentimento reciproco.

