Uomini e Donne/ Anticipazioni: Tina Cipollari divorzia e prende spunto da Gregoraci-Briatore (Trono Over)

15 gennaio 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Erano anni che si rincorrevano le voci di una presunta crisi tra Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli e sfortunatamente, la conferma è arrivata dalla diretta interessata. Lo sfogo tra le pagine del settimanale DiPiù: "Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiano lottato fino all'ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così, perché non potevamo andare più avanti", ha affermato l’opinionista di Uomini e Donne. Per lei, un momento molto difficile e di riflessione assoluta che di fatto, segna l’inizio di una dolorosa fine: "Alla fine ci siamo rivolti agli avvocati – continua Tina - la nostra è stata una separazione consensuale, frutto cioè di una decisione comune. Ripeto, noi ci abbiamo provato fino a poco tempo fa, sia per il bene dei figli sia per il nostro, e abbiamo preso tempo. Ma se le cose vanno male dopo un anno, e poi per due anni, alla fine non ti ritrovi più, non riesci più a dire: riproviamoci". La crisi tra i due, a quanto pare durava ormai da molto tempo.

Chicco e Tina si separano e lui riparte dall’Isola spagnola

La scorsa estate, proprio l’ex vamp aveva rilasciato una intervista tra le pagine del settimanale Nuovo, affermando di essere presa una pausa di riflessione dal marito: "È un papà dolce e premuroso, ma come compagno di vita è una tragedia, è più bambino lui dei miei tre figli", aveva anticipato. Tina e Chicco si erano sposati nel 2005 ed hanno tre figli che amano fortemente. Prendendo esempio da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore che, per amore del piccolo Nathan Falco vivranno entrambi a Montecarlo ma in due case differenti, anche la Cipollari e Nalli attualmente dividono lo stesso tetto: “Al momento viviamo da separati in casa, anche per il bene dei nostri figli - fa sapere l’opinionista di Uomini e Donne - ma sicuramente presto ci saranno spostamenti”. Ed intanto, il re delle acconciature appare prontissimo a ripartire con la televisione, lanciandosi in una nuova avventura. Molto presto infatti, l’ex marito di Tina entrerà a fare parte del cast di "Supervivientes", l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi.

