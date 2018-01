AL BANO E ROMINA POWER / Ancora emozioni al concerto di Berlino per una delle ultime uscite di coppia

Al Bano e Romina Power si sono esibiti insieme a Berlino per uno dei loro ultimi spettacoli insieme. Ma il pubblico non smette di sperare in un loro ritorno di fiamma.

17 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Al Bano e Romina Power

Al Bano e Romina Power continuano a fare coppia fissa, almeno dal punto di vista professionale. La tournee degli ex coniugi Carrisi prosegue con grande successo, cavalcando alcuni prestigiosi palchi italiani e non solo. L'ultima esibizione degli interpreti di 'Felicità' è avvenuta a Berlino, dove i due cantanti hanno messo in evidenza una complicità e un affiatamento che da tempo sembrava essere solo un lontano ricordo. Con battute divertenti e proclami ufficiali relativi un affetto mai svanito, Al Bano e Romina Power hanno fatto rinascere la speranza riguardante un clamoroso ritorno di fiamma anche dal punto di vista sentimentale. Sono in molti, infatti, a credere che l'amore archiviato definitivamente nel 1996 possa essere ritrovato, dopo anni vissuti tra problemi e nuove relazioni sentimentali (vedi il legame tra Al Bano e Loredana Lecciso). Una tesi per altro non completamente esclusa dagli ultimi proclami ufficiali della coppia.

Al Bano e Romina Power emozionano dal palco di Berlino

Solo qualche giorno fa è stata Romina Power ad esprimere il suo punto di vista nei confronti di Al Bano, confermando come l'affetto per l'ex marito non sia mai venuto meno. Parole confermate anche dal cantante di Cellino San Marco, che senza esitazione aveva risposto come le porte della sua casa siano sempre aperte per l'ex moglie. Ma mentre le domande relative ad un possibile futuro di questa coppia si fanno insistenti, la loro collaborazione professionale sembra essere destinata a concludersi già nei prossimi mesi. Ricordiamo, infatti, che lo stesso Al Bano aveva annunciato qualche mese fa di volersi ritirare ufficialmente dalle scene alla fine del 2018, possibilità che Romina avrebbe chiamato in causa proprio sul palco di Berlino per convincere il suo partner musicale a cambiare idea. Tale decisione non risulterebbe infatti gradita dall'americana, anche se per ora non sembrano esserci ripensamenti all'orizzonte. Il 2018 è comunque ancora lungo...

