Alain Delon malattia, come sta? Parla il figlio Anthony a Domenica In/ “Ora sta abbastanza bene”

Malattia Alain Delon, come sta? A Domenica In il figlio Anthony Delon rivela: “Se la cava”

Anthony Delon è stato ospite nella puntata di Domenica In per parlare del suo romanzo Bastingage che per il momento è uscito solo in Francia e poi successivamente uscirà anche in Italia. L’attore, però, da mesi è al centro dell’attenzione mediatica per la sua vita privata, per la diatriba familiare che lo vede coinvolto contro la sorella Anouchka, di cui nelle scorse settimane aveva parlato ospite a Verissimo della malattia di Alain Delon.

La loro situazione si è complicata quando la sorella Anouchka ha voluto che il padre si trasferisse in Svizzera mentre per Anthony il padre deve rimanere in Francia. Durante la chiacchiareta con Mara Venier a Domenica In, però, l’attore non ha parlato delle sue vicende personali ma sono parlato del suo libro che, tra l’altro, come ha più volte sottolineato parla di una famiglia molto unita, ‘che non è la mia’. Anthony Delon ha rivelato come sta papà Alain Delon: “Sta abbastanza bene, ha stabilità sul suo stato di salute in questo momento se la cava, sta bene” ma non è sceso nel dettaglio sulla questione legale con la sorella limitandosi solo a dire che lui ha voluto solo rispettare le volontà del padre.

Anthony Delon commosso per la mamma scomparsa Nathalie: “Mi ha scosso”

Durante l’intervista, però, Anthony Delon non ha parlato solo della malattia di Alain Delon si è commosso fino alle lacrime rivedendo le immagine della mamma Nathalie Delon, pseudonimo di Francine Canovas scomparsa nel gennaio del 2021: “Ero molto legato alla mia mamma. Mi faceva piacere vederla ma adesso tutta ad un tratto mi ha scosso mi ha preso. Sono proprio le immagini perché erano più recenti e c’è una certa emozione che è uscita dal suo viso che mi ha scosso.”











