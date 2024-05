Raffaella Carrà, Enrica Bonaccorti: “Su di noi circolavano voci”/ “Rivalità? Mai” confessione a Domenica In

Enrica Bonaccorti fa un chiarimento Raffaella Carrà a Domenica In: “Rivalità? Mai stata”

La puntata di oggi di Domenica In si è aperta con una ampio spazio dedicato alla grande ed indimenticabile Raffaella Carrà, storia della televisione italiana che ha lasciato un segno molto importante nel mondo dello spettacolo e della società. La showgirl famosa anche all’estero, soprattutto in Spagna, è scomparsa il 5 luglio del 2021 a 78 anni. In tanti nel salotto di Domenica In l’hanno voluta omaggiare. Dagli amici fraterni Angelo Perrone ed Enzo Paolo Turchi ad Enrica Bonaccorti che l’ha sostituita negli anni ’80 alla conduzione del programma Pronto, Raffaella?

Enrica Bonaccorti, come sta e cosa ha avuto?/ La malattia e l'operazione d'urgenza: "Potevo morire"

Proprio per questo motivo all’epoca magazine e giornali riportavano la notizia che tra Raffaella Carrà ed Enrica Bonaccorti c’erano ostilità e rivalità. Come spesso erroneamente si pensa entrambe erano delle ‘prime donne’ desiderose entrambe di primeggiare. Queste dicerie, però, sono state tutte smentite da Enrica Bonaccorti oggi a Domenica In: “C’erano delle voci che dicevano che c’era dell’attrito tra me e lei ma non è mai stato vero, da parte mia figurati, da parte di lei neanche da parte sua.”

Raffaella Carrà, come è morta?/ Il tumore ai polmoni, la malattia di cui nessuno era al corrente

Raffaella Carrà e il ricordo di Enrica Bonaccorti: “Dato consigli e suggerimenti”

Enrica Bonaccorti a Domenica In ha tratteggiato Raffaella Carrà come una straordinaria artista ma anche un persona molto umile e disponibile. Nei suoi confronti è stata quasi come una sorella maggiore che l’ha sempre aiutata e supportata: “Mi ha dato degli ottimi suggerimenti e degli ottimi consigli” E subito dopo Enrica Bonaccorti ha svelato un divertente retroscena: “Io mi ricordo che una volta mi sono azzardata a dirle di tagliare un po’ capelli e lei mi ha detto seria, Enrica tu hai sempre sbagliato con i capelli.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA