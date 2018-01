Al Bano e Loredana Lecciso/ Romina Power dietro la rottura? “Non è detto che sia tutto vero”, parla Carrisi

Domenica In si occupa della rottura tra Al Bano e Loredana Lecciso con un collegamento in diretta a Cellino San Marco. La fine dell'amore per colpa di Romina Power?

22 gennaio 2018 - agg. 22 gennaio 2018, 14.04 Sebastiano Cascone

Al Bano e Romina Power da Instagram

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che della rottura tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, dopo 18 anni di convivenza e due figli. Inoltre, in molti insinuano che tra i motivi che abbiano portato alla crisi della coppia ci sia Romina Power, prima moglie di Carrisi con cui ha avuto 4 figli. Intervistato da Il Tempo, Al Bano ha così commentato le voce sulla rottura con la Lecciso: “Non è detto che sia tutto vero. Innanzitutto è sbagliata la formula. Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. Comunque a me non risulta”. Ma ha anche aggiunto che con Loredana si è però sentito solo telefonicamente. Interpellato sul ruolo di Romina e sulla loro reunion artistica, il cantante di Cellino San Marco ha detto: “Tra me e Romina è successo sempre tutto per caso. Questa volta è nato tutto per volontà dell'impresario russo Agapov che voleva festeggiare il mio settantesimo compleanno. E da lì è stato un susseguirsi di eventi”. Infine Al Bano ha precisato che la figlia di Tyron Power resterà sempre nella sua vita: “Romina è la madre dei miei figli e non posso far finta di niente”. (agg. Elisa Porcelluzzi)

IL RUOLO DI ROMINA POWER

In studio a Mattino 5 non hanno alcun dubbio: Loredana Lecciso non poteva più vivere all'ombra di Romina Power. Sembra che la presenza dell'attrice e cantante, nonché ex di Al Bano Carrisi, fosse diventata davvero troppo ingombrante e non solo per le sue visite a Cellino San Marco ma anche per il tuor che li ha visti protagonisti e per via di tutto quello che lei, spesso usando i social, ha lasciato intendere sul rapporto con l'ex marito. Rita dalla Chiesa parla di "stalkeraggio" da parte dell'entourage di Romina e magari proprio quest'ultima è l'artefice di tutto, come fanno notare in studio. Romina Power sa bene come usare il gossip e le sue battutine social, il suo modo di definire "Love" quello che la lega ad Al Bano (che in inglese potrebbe essere anche affetto) sembra che sia molto legato solo al fatto di volersi fare pubblicità e di non far spegnere i riflettori su quello che è successo tra loro o stia succedendo. Che sia proprio questo ad aver dato fastidio a Loredana Lecciso tanto da voler chiudere il suo rapporto con Al Bano dopo 18 anni? La verità sembra ancora davvero molto lontana. (Hedda Hopper)

RITA DALLA CHIESA DALLA PARTE DI LOREDANA LECCISO

Tra Al Bano e Romina Power c’è un affetto intramontabile che, tuttavia, avrebbe scatenato la crisi con Romina Power. Nello studio di Mattino Cinque, Rita Dalla Chiesa, amica di famiglia, parla della spiacevole situazione che sta vivendo Loredana Lecciso, costretta a condividere la scena con Romina Power, sempre più presente nella vita di Al Bano. Dopo 20 anni d’amore e due figli, la Lecciso sarebbe stanca di vedere il compagno accanto all’ex moglie non solo sul palco. Le foto dei due insieme, felici per i mercatini di Natale, avrebbero fatto infuriare Loredana che avrebbe così lasciato Cellino. “Vorrei difendere delle situazioni che oggi sembrano sfuggite di mano” – afferma Rita dalla Chiesa che, alla domanda diretta di Federica Panicucci da che parte si è schierata, l’ex moglie di Fabrizio Frizzi afferma senza alcun problema – “dalla parte di Loredana”, spiega la Dalla Chiesa che, riferendosi alle dichiarazioni che Al Bano ha rilasciato ai microfoni di Maurizio Costanzo che gli ha chiesto con chi si senta mentalmente sposato ha lasciato un punto interrogativo, ha aggiunto – “io ho pensato a Loredana perché con Romina è sposato ma sta con Loredana e quindi mentalmente è sposato con la Lecciso”. Anche gli altri ospiti di Federica Panicucci si schierano della parte di Loredana considerando troppo ingombrante la presenza di Romina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LA CRISI DI AL BANO E LOREDANA LECCISO

Domenica In, nella puntata in onda oggi, 21 gennaio 2018, affronta uno dei temi più spinosi dell'ultima settimana gossippara. Quello della fine dell'amore tra Al Bano e Loredana Lecciso. Con un collegamento in diretta da Cellino San Marco. E l'intervento di Enrico Papi che, agli esordi della sua carriera, di cronaca rosa, con un fare assai riverente, ai tempi di Papi Quotidiani. Nel frattempo, Romina Power, indicata come la causa della possibile rottura tra il Leone di Puglia e la compagna, ha rotto il silenzio, attorno alla vicenda, con un post molto ironico su Instagram: "E' tutto un bla bla bla piu' bla bla bla....". Nel giro di poche ore, sono arrivati gli attestati di stima e affetto da parte degli amici della coppia convinti che si tratti di un allontanamento temporaneo e che tutto possa rientrare nel giro di pochissimo tempo. Anche Rita Dalla Chiesa ha postato il proprio speciale augurio per un'immediata armonia tra l'amico di sempre e una delle sue più care colleghe di lavoro: "Vi voglio bene". Barbara D'Urso, invece, che ha telefonato la Lecciso, per placare la preoccupazione dei telespettatori di Pomeriggio 5, ha fatto sapere che, adesso, Lory vuole proteggere i due figli, Bido e Jasmine, dall'attacco mediatico dei vari media a seguito dello scoop lanciato da Oggi.

AL BANO E LOREDANA LECCISO SI SONO LASCIATI PER COLPA DI ROMINA POWER?

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati: lo scoop, lanciato dal settimanale Oggi, in edicola questa settimana, rivelerebbe, la decisione irremovibile della showgirl leccese di mettere la parola fine all'unione con il cantautore di Cellino San Marco. Si legge: "Il 12 dicembre da Amburgo (dove Al Bano e Romina Power si trovavano per un concerto) Romina posta foto di lei e Al Bano in giro per mercatini di Natale tra cuori e frasi d’amore. In quei giorni Loredana Lecciso è tra Milano e Pavia (dove vive suo fratello) e decide di restarci. Poi l'escalation, con il Natale e il Capodanno da separati, e le mancate risposte chiare di Al Bano: mentre un paio di mesi fa aveva dichiarato 'Amo Lory, chiedo rispetto per la nostra famiglia', oggi preferisce tagliare corto: 'Non voglio entrare in questa bolgia". Dalla relazione con Carrisi, sono nati due bambini, Bido e Jasmine: "La decisione della Lecciso è anche a difesa dei figli Jasmine e Bido: hanno 16 e 15 anni, stanno sui social, guardano la tv e leggono i giornali". E ancora: "Traducendo: subiscono questi exploit, i messaggi trasversali, le foto postate solo per sfruculiare nervi e rancori. Li subiscono tre volte: quando li vivono in casa, quando diventano argomenti da talk e quando uscendo di casa hanno conferma che sì, tutti ne parlano".

© Riproduzione Riservata.