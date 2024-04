Loredana Lecciso, chi è la madre di Jasmine Carrisi/ “Mi rivolgo a lei per qualsiasi cosa, anche se…”

Loredana Lecciso, chi è la madre di Jasmine Carrisi: la vita privata e la carriera

Jasmine Carrisi, ospite oggi pomeriggio di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1, è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Lui è uno dei più celebri cantanti della musica italiana, lei è un volto noto della televisione ed è diventata negli anni uno dei personaggi più ricorrenti sul piccolo schermo. Prima di conoscere ed innamorarsi di Al Bano, Loredana Lecciso è stata sposata dal 1993 al 1996 con Fabio Cazzato, dal quale ha avuto la prima figlia Brigitta. A seguire, dall’unione con il cantautore sono nati Yasmine e Al Bano jr, detto Bido.

Chi è il fidanzato di Jasmine Carrisi?/ Vita privata top secret e la storia d'amore con l'ex Alessandro Greco

Il debutto della showgirl in televisione arriva in concomitanza con l’inizio della relazione con il cantautore di Cellino San Marco, diventando spesso ospite delle trasmissioni che lo vedevano protagonista. A seguire, ha presto parte nel 2004 a La fattoria ed ha partecipato anche a Domenica In e I raccomandati. Negli ultimi anni è stata ospite fissa di numerosi salotti televisivi, da La vita in diretta su Rai 1 a Domenica Live con Barbara D’Urso su Canale 5.

Loredana Lecciso e Al bano si sposano?/ Lei:"Matrimonio? Me lo ha chiesto ma gli ho detto di no"

Jasmine Carrisi e il rapporto con la madre Loredana Lecciso: “Mi rivolgo a lei per…“

Loredana Lecciso non si è mai sposata con Al Bano, come invece vorrebbe Jasmine Carrisi. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo nel maggio 2022, la figlia della coppia aveva espressamente dichiarato il suo desiderio di vedere mamma e papà per sempre uniti in matrimonio: “Un passo del genere sarebbe una conferma alla loro unione e un’occasione di felicità per la famiglia…”.

Ma com’è invece il rapporto di Jasmine Carrisi con la madre Loredana Lecciso? Parlando del legame mamma-figlia a Generazione Z, nell’aprile 2023, la ragazza aveva rivelato: “Con mamma ho un rapporto molto stretto, mi rivolgo a lei per qualsiasi cosa anche se abbiamo caratteri completamente diversi. Quando ero piccolina non volevo che lei partisse quindi la costringevo a lasciarmi un anello così ero convinta che tornasse. Con mamma litighiamo molto per una questione caratteriale. Lei è attenta e precisa al dettaglio mentre io non sono molto organizzata quindi mi deve stare anche molto dietro“.

Loredana Lecciso perché non va all'Isola dei famosi? / "Ho preso una decisione su Al Bano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA