Loredana Lecciso e il retroscena su Al Bano/ “Fatto dei passi indietro per lui, ma non mi pento perché…”

Loredana Lecciso svela alcuni retroscena sulla sua lunga storia d’amore con Al Bano

Al Bano e Loredana Lecciso vivono da quasi venticinque anni un’appassionatissima storia d’amore. La showgirl, dopo mesi e mesi di silenzio, parlando della sua relazione con il celebre cantante a Storie di donne al bivio su Rai 2, ha rivelato alcune curiosità e retroscena sul loro rapporto. Partendo da una notizia: ha rifiutato l’isola dei Famosi 2024, per restare accanto al suo compagno. “Sarebbe stato forse il momento ideale, ma preferisco stare vicina a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco. A Milano vive anche mio figlio Albano junior e stare in famiglia per me in questa fase è molto importante”, ha raccontato Loredana Lecciso, che proprio all’isola dei Famosi partecipò quattordici anni fa.

Loredana Lecciso, madre di Jasmine Carrisi/ “Sto diventando più apprensiva perché…”

Tra rumors, spifferi e indiscrezioni contrastanti, la storia d’amore con Al Bano proseguirebbe a gonfie vele. Al punto che lui le avrebbe persino chiesto di sposarsi. Al momento, tuttavia, l’idea del matrimonio non sembra stuzzicare più di tanto Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso e il ‘pegno d’amore’ che la lega ad Al Bano: “Stiamo bene tra di noi e poi…”

“Io e Al Bano ci abbiamo pensato, ma stiamo insieme da oltre 23 anni e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d’amore più intensa che possa esserci. E poi c’è anche un filo di scaramanzia – spiega la soubrette – perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme. Ci ritagliamo serate casalinghe a Cellino, lui cucina, suona, stiamo bene tra di noi, non ci serve molto altro”.

Loredana Lecciso, chi è la madre di Jasmine Carrisi/ "Mi rivolgo a lei per qualsiasi cosa, anche se..."

Le parole, però, hanno un peso. Così come i simboli. La Lecciso, ad esempio, indosserebbe assiduamente un anello regalato da Al Bano: “E ovviamente un pegno d’amore da una vita. Quando io partivo per lavoro i bimbi, allora piccoli, Jas e Bido mi dicevano ‘ti nascondiamo l’anello se non torni subito a casa’. Per Al Bano ho fatto vari passi indietro, ma non me ne sono mai pentita perché ho tre meravigliosi figli e sono una donna risolta e in equilibrio con me stessa”, ha confidato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA