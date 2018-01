CRISTINA PLEVANI / La foto da cassiera dell'ex vincitrice del Grande Fratello diventa virale

Cristina Plevani, foto: aveva vinto la prima edizione del Grande Fratello nel lontano 2000 ora fa la cassiera. L'immagine dal supermercato fa il giro del web e diventa virale in poche ore.

22 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Cristina Plevani, foto

Dalla vittoria del Grande Fratello ad oggi per Cristina Plevani sono cambiate davvero molte cose. La donna infatti ha deciso di prendere una strada diversa da quella del mondo dello spettacolo che ha abbandonato da diversi anni per ritornare a coltivare una delle sue più grandi passioni e cioè il nuoto visto che è un'istruttrice. Il suo lavoro principale però è quello di cassiera in un supermercato di Iseo e la storia raccontata sui profili social della ragazza ha colpito il pubblico che si è immaginato di vedere diverse situazioni per i reduci da programmi importanti come il Grande Fratello. A DiPiù la donna ha raccontato anche alcune cose interessanti della sua vita, sottolineando: "Quanti sbagli ho fatto e quanti ne farò ancora, ma ho la libertà di farli. Mi sento libera di fare quello che voglio della mia vita". Della foto pubblicata sui social network che vede Cristina Plevani alla cassa del supermercato stupisce sicuramente la semplicità e l'umiltà di questa donna che in passato ha toccato il picco della notorietà e che ora ha deciso di vivere una vita normale.

LA VITTORIA NELLA PRIMA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO

Cristina Plevani la ricorderanno in molti, la ragazza classe 1972 di Iseo infatti aveva vinto la prima edizione del Grande Fratello nel 2000. All'interno della casa più nota della televisione aveva anche iniziato una storia d'amore con Pietro Taricone anche perché i due si erano resi protagonisti di un rapporto davanti alle telecamere, anche se in realtà nascosti da una tenda, per la prima volta nella storia della televisione in diretta nazionale su Stream. Dopo la fine del programma la ragazza ha partecipato a numerosi programmi televisivi. La sua carriera si è mossa soprattutto in radio dove ha fatto da speaker anche su Rtl 102.5. Nel 2001 è stata l'inviata di Verissimo a Sanremo per il Festival della musica italiana e nel 2005 ha partecipato a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Dopo diversi anni però la donna è sparita dai radar dello spettacolo italiano.

© Riproduzione Riservata.