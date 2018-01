Mariano Catanzaro/ Uomini e Donne: da corteggiatore a tronista. Il ritorno del napoletano

L'ex corteggiatore Mariano Catanzaro è il nuovo tronista di "Uomini e Donne". Nella puntata di oggi del trono classico assisteremo al suo ingresso in studio.

23 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Mariano Catanzaro

Oggi, martedì 23 gennaio 2018, andrà in onda un nuovo appuntamento con “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. La puntata odierna sarà caratterizzata dall’arrivo in studio come nuovo tronista di Mariano Catanzaro, successore di Paolo Crivellin. I fan di “Uomini e Donne” conoscono bene il giovane napoletano che è stato corteggiatore per ben due volte. La prima volta aveva corteggiato Valentina Dallari, indimenticabile il suo grido d’amore: “O’ vo’ capì?! So qui pe tte, pe tte”. Mariano è poi tornato a Uomini e Donne per la brasiliana Desiree Popper, che aveva apprezzato la sua simpatia. Nessuna delle due troniste lo ha scelto. Dopo l’esperienza nel programma di Canale 5, Mariano Catanzaro ha recitato nella terza stagione di “The Lady”, la web serie di Lory Del Santo, ed è anche stato vittima di uno scherzo delle “Le Iene”. Oggi Mariano Catanzaro torna a Uomini e Donne come tronista, per cercare la sua anima gemella, e siederà accanto a Nifular, Sara e Nicolò.

IL RITORNO DEL NAPOLETANO

Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo di un nuovo tronista nella registrazione del 28 dicembre. Mariano Catanzaro è entrato con un pacchetto regalo per Maria, la statuetta del Presepe, raffigurante la conduttrice, realizzata a Napoli dagli artigiani di via San Gregorio Armeno. Nell’ironico video di presentazione Mariano si è definito “l’uomo dalle mille sfaccettature” e ha scherzato sul suo modo di parlare e sul suo comportamento con le donne. Quando Maria gli ha chiesto se questa volta riuscirà a trovare la donna della sua vita, Mariano ha risposto con la simpatia che lo ha sempre contraddistinto: “Se non ce la faccio, mi facci prete”.





© Riproduzione Riservata.