Barbara Palombelli al Grande Fratello?/ Conduttrice a sorpresa a Mediaset: Belen Rodriguez e la Safroncik out

Barbara Palombelli potrebbe condurre la quindicesima edizione del Grande Fratello su Canale 5. Tramontate definitivamente le ipotesi Belen Rodriguez e Anna Safroncik?

24 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Barbara Palombelli al Grande Fratello 15

Barbara Palombelli, attuale conduttrice di Forum, il tribunale di successo del daytime di Canale 5, potrebbe essere il nuovo volto del Grande Fratello in partenza dopo le 12 puntate dell'Isola dei Famosi. A lanciare la bomba è il sito Davide Maggio secondo cui la moglie di Francesco Rutelli "sa come trattare il trash e argomenti pruriginosi senza tuttavia lasciarsi contagiare. Potrebbe anche portare al reality un po’ di pubblico over". La scelta (se confermata) della giornalista potrebbe essere considerato un ritorno alle origini, ricalcando i fasti della prima storica edizione condotta da Daria Bignardi, a cui, poi, sono subentrate le più spumeggianti Barbara D'Urso, fino ad Alessia Marcuzzi (ed Ilary Blasi nella versione vip). Una vera e propria promozione sul campo per la Palombelli in un genere, quello del reality, che riuscire a tirar fuori, aspetti inediti della propria personalità, spiazzando letteralmente il pubblico, abituato a vederla, in veste istituzionale, dietro la scrivania di Forum o, come accaduto in passato, a commentare i fatti di cronaca nera sul divano di Quarto Grado. Nel frattempo, proseguono le selezioni per comporre il cast di concorrenti della stagione 2018: l'appuntamento, per sostenere un provino, è sabato 27 Gennaio 2018 dalle ore 21:00 presso Indastrya Club di via delle Industrie San Gregorio a Reggio Calabria. Le altre date del tour itinerante si possono consultare sul sito ufficiale https://www.grandefratello.mediaset.it/casting.

GRANDE FRATELLO 15: BELEN RODRIGUEZ E ANNA SAFRONCIK OUT

Il Grande Fratello 15, dopo oltre due anni di pausa (e due edizioni vip con le vittorie di Alessia Macari e Daniele Bossari), non ha ancora una conduttrice ufficiale. Negli scorsi mesi, si era fatto insistente il nome di Belen Rodriguez. Sul web, però, circola la voce che, dopo una serie di provini (non riuscitissimi) da parte dei dirigenti Mediaset, e la scroncatura di critici e web per la discreta prova alla guida di Tu si que vales, le quotazioni della showgirl argentina siano in caduta libera. Nelle scorse settimane, invece, si era fatta strada, l'ipotesi di una vera e propria rivoluzione, che portava il volto di Anna Safroncik, l'attrice ucraina, protagonista de Le Tre Rose di Eva, prodotta da Endemol Shine Italy, comune casa del reality di Canale 5. Ed ancora, tramontata la possibilità di un ritorno di Barbara D'Urso, impegnata con Pomeriggio 5, Domenica Live, la nuova serie de La Dottoressa Gio' ed un progetto top secret, completamente rivoluzionario, pensato per la prima serata. Nemmeno Simona Ventura potrebbe tenere a battesimo la nuova stagione del Gf. Per lei, forse, la versione vip di Temptation Island che segna il ritrovato sodalizio artistico con Maria De Filippi, già sua produttrice ai tempi di Selfie - Le cose cambiano.

