SERENA, GIORGIO, MONICA E FRANCISCO: FIGLI BARBARA PALOMBELLI/ “Adozione? Ferite restano…”

Barbara Palombelli parla anche della sua famiglia a Verissimo. La figlia Monica si è sposata e il 28 aprile ha avuto il primo figlio, Christian. “È una mamma eccezionale”. Anche Serena si sta realizzando: “Non ha ancora figli, lavora ed è innamorata, vabbè resterà sempre Serena del Grande Fratello. Al papà non dispiace, anche se non voleva che ci andasse”, racconta la giornalista da Silvia Toffanin. “Poi è arrivato il secondo figlio di Giorgio, quindi ho quattro nipoti maschi”. Quindi, lei e Francesco Rutelli sono anche nonni, seppur non a tempo pieno: “Siamo bravissimi come nonni, ma Francesco ancor più di me. Facciamo delle cose molto carine”.

FRANCESCO RUTELLI, MARITO BARBARA PALOMBELLI/ Lei "Abbiamo avuto tanti momenti difficili ma..."

Riguardo l’adozione degli ultimi tre figli, Serena, Monica e Francisco, Barbara Palombelli racconta a Verissimo: “L’adozione è un lavoro per l’adottato e la famiglia. Mi piacerebbe che siano sereni e felici, ma ogni tanto vedo riemergere qualcosa e questo mi fa soffrire”. Francisco, ad esempio, non ha ancora risolto il tema della sua infanzia. “Con Francesco ho provato ad avere altri figli, ma non sono arrivati, avrei comunque adottato qualcuno. Ho anche aperto una casa famiglia”. (agg. di Silvana Palazzo)

Barbara Palombelli saluta Stasera Italia/ “Portata avanti maratona voluta da Piersilvio Berlusconi”

Barbara Palombelli e la famiglia allargata con Francesco Rutelli: chi sono i 4 figli

Serena, Giorgio, Monica e Francisco sono i figli di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. La conduttrice e giornalista è legata sentimentalmente da 41 anni all’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. Un amore che la coppia non ha mai nascosto pur tenendosi ben lontani dal mondo del gossip. Dal loro amore è nata una bellissima famiglia composta da 4 figli. Il primogenito figlio è Giorgio Rutelli che, dopo una laurea in diritto, ha seguito le orme della madre visto che lavora come giornalista. Dopo la nascita di Giorgio, primo figlio naturale, la Palombelli e Rutelli hanno deciso di adottare un bambino. Si tratta di Francisco, un bambino originario dell’Ecuador e arrivato in Italia quando aveva 5 anni. L’adozione di Francisco ha fatto scattare qualcosa in Barbara Palombelli e Francesco Rutelli visto che poco dopo hanno deciso di iniziare una secondo percorso di adozione.

Chi sono Giorgio, Francisco, Serena e Monica, figli Francesco Rutelli/ Vita privata

Questa volta la coppia ha adottato Serena e Monica, due sorelle entrambe provenienti dall’Ecuador con una storia molto triste alle spalle. Nel 2000 Serena e Monica sono arrivate in Italia dopo essere state abbondante dalla loro famiglia d’origine. Una storia diventata di dominio pubblico quando Serena ha deciso di partecipare al Grande Fratello.

Le adozioni di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli: la storia di Monica e Serena

Monica e Serena sono le due figlie adottive di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Proprio come Francisco, l’altro figlio adottato della coppia, le due ragazze provengono dall’Ecuador. Una storia di dolore quella delle due ragazze che hanno trovato in Barbara e Francesco due genitori amorevoli e premurosi. Proprio Serena Rutelli, durante la sua partecipazione al Grande Fratello, ha raccontato la sua terribile storie.

“Avevano 7 e 10 anni, denti mancanti per le botte del padre. Per far loro superare i traumi, abbiamo fatto terapia di gruppo, io Francesco e i fratelli. Una cosa che consiglio a ogni famiglia” ha raccontato Barbara Palombelli.











