Barbara Palombelli “Molestie? Non ho denunciato per paura”/ “Si paga un prezzo troppo alto…”

Nel corso della sua carriera di giornalista c’è stato qualche episodio di molestie per Barbara Palombelli di cui però ha parlato pochissimo. “Ce ne sono stati diversi, ma in un libro ho scritto che non ne voglio parlare perché li ho superati e perché i protagonisti avevano figlie femmine e non volevo dare un dispiacere alle loro famiglie”, spiega a Verissimo. Barbara Palombelli nel corso dell’intervista precisa che non avrebbe comunque denunciato, provando a giustificarsi: “Avevo paura che io sarei stata vittima due volte. Non mi sono mai confidata con nessuno”.

Barbara Palombelli: “Bisogna avere il coraggio di denunciare, ma…”

Di fronte al racconto di Barbara Palombelli, Silvia Toffanin interviene spiegando come sia invece giusto denunciare. A quel punto la sua ospite precisa: “Bisogna avere il coraggio di denunciare, ma anche sapere che si paga un prezzo veramente altissimo”. Tra l’altro, la giornalista racconta anche di alcuni episodi che hanno riguardato i suoi figli: “Io ero molto preoccupata per loro, anche per la loro storia difficile e complicata. Abbiamo cercato di proteggerle senza togliere loro il gusto di andare a ballare o di una vacanza”. Quindi, Barbara Palombelli racconta a Verissimo: “Una volta Serena è stata borseggiata con un coltello alla gola. Anche ai maschi è successo di subire un furto, di avere il coltello puntato alla gola per un cellulare. Sono cose che capitano, c’è tanta violenza in giro”.

