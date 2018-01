Al Bano e Loredana Lecciso/ I problemi acqua passata? L’infarto, mi ha segnato ma sono pronto per The Voice

Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme? Arriva The Voice of Italy e il cantante è pronto per il nuovo impegno, l'infarto sembra oramai superato. Ultima fatica poi la "pensione"

27 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Al Bano Carrisi si ritira davvero dalle scene?

Al Bano, in un'intervista a RollingStone, ribadisce l'intenzione di voler congedarsi dal mondo della musica, per dedicarsi a tempo pieno, alla famiglia 'allargata', alla tenuta di Cellino San Marco. Ma prima dell'addio alle scene, la poltrona di giudice di The Voice of Italy e una serie di appuntamenti live, anche con l'ex moglie Romina Power. L'ex coppia è, in queste settimane, al centro del gossip, a causa della presunta rottura tra il Leone di Puglia e la compagna Loredana Lecciso che avrebbe lasciato la casa del cantante, forse, proprio a causa dell'ingombrante presenza dell'ex moglie che non crede alla volontà di Carrisi di salutare, per sempre, i fan. La decisione potrebbe essere stata dettata solamente da un periodo di forte stress per i troppi impegni lavorativi: "Non è l’unica ad averlo detto. Però ripeto: non sono stressato. Prima dell’infarto stavo da Dio, è questa botta improvvisa che mi ha cambiato totalmente. Mi sono sempre sentito iperattivo, pieno di energie. Poi un bel giorno mi sono trovato a pagare il conto con il mio corpo. Nella sfiga, mi è andata anche bene. Modugno, pover’uomo, dopo l’ischemia è rimasto sulla sedia a rotelle; Gianni Bella non se la passa meglio. A me è andata di lusso, e sai perché? Mi ha aiutato l’infarto. Le medicine post-infarto hanno lenito gli effetti ischemici". Che le due donne della sua vita, riescano a fargli cambiare idea?

IL RICORDO DELL'ISOLA DEI FAMOSI

Al Bano ha preso parte, in qualità di concorrente (assieme alla figlia Romina Jr), alla terza edizione dell'Isola dei Famosi, condotta, allora, su Rai2, da Simona Ventura. Il cantautore pugliese ha un ottimo ricordo di quell'esperienza televisiva: "Un mese da favola. Andavo al mare, pescavo: come quando avevo 14 anni". Peccato che la sua avventura sia terminata prima del tempo: il Leone di Cellino San Marco decise di ritirarsi dal gioco dopo la telefonata di Loredana Lecciso, in diretta, per lamentarsi di un'affermazione poco felice fatta dal compagno. La showgirl leccese, piuttosto arrabbiata, minacciò anche di lasciare la casa assieme ai loro figli. Di fronte a questa possibilità, Al Bano non ci pensò su due volte, e rientrò immediatamente in Italia per risolvere le sue beghe familiari. Carrisi non nasconde che quell'avventura gli ha dato grande popolarità ed un grosso ritorno economico: "E anche tanto! In più mi sono disintossicato da tutto e da tutti, perdendo 12 chili. Peccato per quella scena che ha fatto in diretta Loredana (Lecciso, l’ex compagna, ndr). Giuro che quando mi ha detto “ti lascio” in diretta pensavo fosse un tranello. E invece faceva sul serio. Io non so come cazzo si può fare una cosa del genere. Acqua passata. Ora farò ancora dei concerti e poi basta. Qualche mese fa sono andato da Bruno Vespa e lì mi sono reso conto che facevo fatica a cantare quattro pezzi. Non è ancora tempo per mollare, ma quasi". Che tempra da guerriero!!!

