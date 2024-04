Loredana Lecciso e Al bano si sposano?/ Lei:”Matrimonio? Me lo ha chiesto ma gli ho detto di no”

Loredana Lecciso e Al Bano, perché è saltato il matrimonio?

Nessun matrimonio in arrivo tra Loredana Lecciso e Al Bano. La conduttrice e showgirl nei giorni scorsi ha spento le voci sulle possibili nozze con il cantante di Cellino San Marco. I due starebbero bene così. Loredana Lecciso ha detto vari no negli ultimi tempi: il primo al compagno di vita, Al Bano. Il secondo a un programma televisivo a cui deve gran parte della sua popolarità, L’Isola dei famosi. Loredana Lecciso lo ha confessato a Monica Setta, ospite di Storie di donne al bivio, in cui si è lasciata andare a un momento di confidenza. “Ho detto no all’Isola dei famosi per restare con Al Bano. Mi ha chiesto di sposarlo, ci abbiamo pensato ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all’altro e ci piace cosi”, ha spiegato la Lecciso da Monica Setta riguardo alle nozze che dunque non avranno luogo.

In una intervista concessa al settimanale Gente, anche Al Bano in passato ha chiuso la porta al possibile matrimonio con Loredana Lecciso. “Se l’amore finisce o diventa monotonia e ripetitività si resta insieme per dovere, per convenienza e per paura della solitudine. Del resto anche Loredana ha già un divorzio alle spalle. La convivenza è invece una scelta sentimentale che si rinnova ogni giorno”.

Loredana Lecciso e il primo incontro con Al Bano

Sempre in una lunga intervista rilasciata al magazine Gente, Al Bano ha ripercorso il primo incontro con Loredana Lecciso e ciò che di lei lo ha più colpito: “La sua allegria, la vivacità, il suo senso dell’umorismo. Non ridevo da anni prima di conoscerla”. E riguardo ai sentimenti che oggi prova per lei, Al Bano ha confidato: “Sono un uomo fedele e considero il tradimento una trasgressione inaccettabile: Loredana può confermarlo”.

Tra Al Bano e Loredana Lecciso nel corso degli anni non sono mancati dei momenti di crisi, come rivelato dal cantante: “E’ stata a fasi alterne, abbiamo avuto momenti neri, ma in tutto questo tempo mi sono piaciute la sua solidità e la voglia di famiglia. Questa evoluzione ci regala oggi un equilibrio e una dimensione più maturi”. Il cantante pugliese ha parlato del legame con Loredana Lecciso lasciandosi andare a un curioso paragone: “Sono come le piante: hanno bisogno di cure, attenzioni, pazienza, altrimenti non danno i risultati che ti aspetti”

