PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 28 gennaio 2018 : Sagittario battagliero grazie a Marte

Oroscopo, oggi 28 gennaio 2018, di Paolo Fox: previsioni segno per segno. L'Acquario ha grande voglia d'amare. Il Sagittario battagliero grazie a Marte.

28 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 28 GENNAIO 2018

Ora andiamo a vedere l'oroscopo di Paolo Fox nei particolari andando ad analizzare quanto raccontato da Paolo Fox segno per segno. Partiamo dall'Ariete e dal Capricorno L'Ariete vive delle giornate molto importanti in cui deve fare scelte chiave per la sua vita. Ma la visione, per la prima volta nel 2018, è nell'insieme positiva. Molti Ariete si sono rimessi in gioco. Certo le cose non sono esattamente facili perché Saturno è dissonante, ma comunque c'è più volontà. Si è usciti finalmente dalla fase grigia. C'è anche la possibilità di vivere una nuova storia ma non si devono mettere limiti insuperabili. Ad esempio non ci si deve innamorare di una persona fidanzata o che vive a chilometri di distanza; Si deve ora pensare a fare le scelte migliori. Il Capricorno ha tutto positivo. Ci sono traguardi lavorativi che si potranno raggiungere a marzo o aprile. In amore ci si deve fare largo e cercare di aprirsi alle nuove avventure.

MOMENTO PARTICOLARE PER IL LEONE, CHI SALE E CHI SCENDE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMIele dove ha tenuto la rubrica Latte e Stelle. La Vergine si sta sbloccando e potrà guardare verso il futuro con grandissimo ottimismo, perché le cose stanno girando in maniera positiva. Nell'ultima settimana molte situazioni sono state complicate, tanto che Paolo Fox lo metteva all'ultimo posto. Ora però alcune cose stanno cambiando. Marte entra nel segno del Sagittario e gli regala la possibilità di essere battagliero anche di fronte a situazioni complicate. Attenzione al campo sentimentale dove si rischia di incappare in piccole complicazioni che non vanno assolutamente sottovalutate. Il Leone vive un momento particolare. Bisogna cercare di essere sereni, evitando di trovarsi ad affrontare momenti che regalano preoccupazione. E' arrivato il momento di provare a reagire, cercando di evitare situazioni eccessivamente preoccupanti.

ACQUARIO VOGLIA D'AMARE, SEGNI IN CRESCITA

Partiamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, domenica 28 gennaio 2018, di Paolo Fox a LatteMiele dai segni zodiacali che possono essere considerati in crescita. Momento decisamente positivo per i nati sotto il segno del Capricorno che in questo momento può solo che essere ottimista. Ci sono dei traguardi lavorativi che possono essere centrati e portare dunque gratificazione. Domenica interessante anche per i nati sotto il segno dello Scorpione, che sorridono per diverse situazioni che stanno volgendo in maniera positiva. Voglia di amare per l'Acquario che non si fa trasportate solo però dal rapporto fisico, ma anche dalle amicizie che regalano speranza e grande soddisfazione. E' un momento in cui si è molto generosi e si pensa agli altri, bisogna cercare di avere grande fiducia nelle capacità personali anche perché queste possono portare a una svolta sicuramente positiva e che porterà a delle risposte.

