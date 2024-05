Chi è Paolo Fox, l’astrologo più famoso è fidanzato?/ Dagli esordi con l’Oroscopo al boom televisivo

Nella puntata di oggi a Da Noi…A ruota libera sarà presente in studio un ospite molto apprezzato tra gli appassionati dell’Oroscopo: Paolo Fox. L’astrologo tra i più noti e amati del panorama televisivo e radiofonico si racconterà ai microfoni di Francesca Fialdini. Ma scopriamo un po’ di più la longeva e soddisfacente carriera di Fox.

Nato a Roma il 5 febbraio del 1961, diventa negli anni’90 uno degli astrologi più famosi del panorama italiano. Fox, infatti, non solo appare in televisione e in programmi radiofonici ma collaborare anche con diversi settimanali tra cui Di Più Tv. E’ sulla cresta dell’onda quando scrive il suo primo libro sull’Astrologia, per poi debuttare su trasmissioni radiofoniche come Lattemiele e Radio Deejay in cui annuncia il suo Oroscopo settimanale per ogni segno. Successivamente, l’astrologo è approdato in diverse trasmissioni Rai tra cui: Per tutta la vita, In bocca al lupo! e Domenica In.

Paolo Fox carriera e vita privata: il successo televisivo con l’Oroscopo

La sua fama lo porta a recitare anche nel film Ma tu di che segno sei?, in cui interpreta se stesso. Paolo Fox, nel 2015, diventa ospite fisso nel programma I Fatti vostri in cui consacra il suo successo televisivo. Il noto astrologo è stato ospite fisso anche nella trasmissione Mezzogiorno in Famiglia.

Nel 2017, Fox è stato anche chiamato da Milly Carlucci per fare il ballerino per una notte a Ballando con le stelle. Per quanto riguarda la sua vita privata, però, rimane molto riservato: “Se ora sono innamorato? In questo momento sono single ma mi trovo molto bene con gli animali, la presenza di un animale in casa è un grande riferimento e poi l’animale non ti guarda e non ti conta i follower” ha dichiarato a I Fatti Vostri. Dunque, non sembra al momento esserci spazio per l’amore nella vita del volto dell’Oroscopo.

