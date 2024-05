Oroscopo di Paolo Fox estate 2024/ Giugno complicato per il Capricorno: amore a settembre per la Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox dell’estate 2024 il noto astrologo lo ha rivelato a Da noi a ruota libera in diretta su Rai1, ospite da Francesca Fialdini. A ciascuno dei 12 segni dello zodiaco ha assegnato da tre a cinque soli concentrandosi su amore, lavoro e benessere.

Oroscopo Paolo Fox estate 2024: Ariete, Tore, Gemelli e Cancro

ARIETE: Cielo molto importante, rimboccatevi le maniche per risolvere questioni rimaste in sospeso. Addirittura potreste organizzare un evento e soprattutto scegliete chi volete al vostro fianco. Amore e lavoro cinque soli mentre benessere quattro.

TORO: Amore, lavoro e benessere quattro soli, Giove nel segno non ha fatto andare a buon fine molte cose nonostante rappresenti la forza ed l’energia ma forse è meglio così. Persone che pensavate di riferimento forse non lo sono più. Giugno e settembre mesi importanti

Chi è Paolo Fox, l'astrologo più famoso è fidanzato?/ Dagli esordi con l'Oroscopo al boom televisivo

GEMELLI: Bellissima concentrazione di pianeti nel segno perché arrivano Giove, Venere e poi arriva il Sole. Cielo importante per innovarsi Amore quattro soli, lavoro tre e benessere quattro. Un dei problemi è che vogliono fare troppe cose contemporanemente.

CANCRO: Gli emotivi dello zodiaco amore quattro, lavoro cinque, benessere quattro. Avete più di un anno di recupero poi siete figli della Luna con mesi molto importanti per il lavoro e per iniziare cose nuove. Cercate di mostrarvi forti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 maggio 2024/ 48 ore di fuoco per la Vergine e il Leone si riprende

Oroscopo Paolo Fox dell’estate 2024: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE: Maggio mese da dimenticare grazie a Venere a Luglio sarà un’estate interessante, c’è stata una pausa che servirà molto grande vittorie, grandi vincite ma dovete sistemarvi dal punto di vista fisico. Amore e lavoro cinque mentre per il benessere quattro soli.

VERGINE: Agosto importante per il lavoro, è un periodo di cambiamenti sin da marzo dell’anno scorso ma adesso di arrive al dunque. Bella estate anche se l’amore tra fine maggio ed inizio di giugno è un po’ indeciso. Buon cielo per tutto tra agosto e settembre. Amore tre soli, lavoro quattro, benessere quattro soli.

Oroscopo Paolo Fox di domani 11 aprile 2024/ Gemelli, Bilancia, Acquario, Ariete, Leone e Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox continua con gli altri segni dello zodiaco sempre soffermandosi su amore, lavoro e benessere.

BILANCIA: Riconferme e delle novità favorevoli dal 23 e dal 26 giugno. Amore quattro, lavoro cinque, benessere quattro. Cercate di non forzare la mano al destino ed avremo un cielo importante anche per i sentimenti e qui è necessario che vi sbloccate o vi aprite.

SCORPIONE: Finalmente vi togliete dalle scatole Giove in opposizione, siete molto autocritici ma adesso dovreste essere più propositivi. Forse ultimamente qualcuno vi deluso. Ottimo cielo in autunno e buono in estate soprattutto nel mese di luglio dove sono favoriti lavoro e benessere. Amore tre soli, lavoro quattro soli e benessere quattro soli.

Paolo Fox, oroscopo estate del 2024: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

SAGITTARIO: Segno che in amore ha quattro soli, con una Venere opposta che sarà in Leone a luglio che è un mese molto passionale. Lavoro invece in pausa con progetti che non stanno andndo come vorrebbero, benessere quattro perché siete ottimisti.

CAPRICORNO: Segno zodiacale che qualche soddisfazione se l’è presa. Voi non siete coppie che amano il motto due cuori e una capanna, anche l’amore per voi deve essere solido. Amore e benessere quattro soli mentre lavoro cinque soli. A giugno momento complicato, luglio agosto e settembre sono mesi importanti.

ACQUARIO: A breve ci sarà una Venere splendida ed un Giove favorevole ed il Sole in attivo. Libertà e rivoluzione sono le parole d’ordine. Fate delle cose estrose ed organizzate un semplice. Amore un po’ sottotono con tre soli ma da agosto le cose andranno bene, incontri favoriti da agosto a settembre. Lavoro e benessere quattro soli.

PESCI: Strani in amore vi dò tre soli perché dovrete farvi capire e comprendere ma attenzione alla gelosia ed alle problematiche che nascono per motivi banali. Vi dico anche che ci sarà un agosto un po’ strano. Lavoro quattro e benessere quattro. Puntate sulle questioni pratiche.











© RIPRODUZIONE RISERVATA