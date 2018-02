ERMAL META E MORO NON SONO GAY/ “Perché creare una notizia che non esiste? Fabrizio è padre di due figli!”

Ermal Meta e Fabrizio Moro, flirt smentito: il cantautore italo-albanese ha utilizzato due toni diversi nel commentare il gossip riguardante il presunto flirt con il suo collega.

20 febbraio 2018 Fabio Morasca

Ermal Meta e Fabrizio Moro, flirt smentito (Web)

Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno trionfato durante la 68esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Non mi avete fatto niente. Il cantautore di origini albanesi, recentemente, ha dovuto fare una curiosa smentita. Dopo aver condiviso su Twitter, un fumetto che lo ritrae insieme a Fabrizio Moro in atteggiamenti fin troppo affettuosi, Ermal Meta, con una battuta, ha dichiarato che non c'è alcun flirt in corso con il cantautore romano: "Ci vogliamo bene, ma non così tanto!". In questo fumetto, realizzato da chi evidentemente ha fantasticato troppo su una storia d'amore tra i due cantautori, abbiamo potuto vedere Ermal Meta e Fabrizio Moro dormire insieme abbracciati e scambiarsi baci. Nel suo tweet, Ermal Meta ha anche taggato Fabrizio Moro, aggiungendo l'hashtag #elamadonna. Con un secondo tweet, il cantautore, attualmente primo in classifica con il suo nuovo album intitolato Non abbiamo armi, a scanso di equivoci, ha voluto spiegare meglio la battuta condivisa precedentemente.

ERMAL META: "FABRIZIO HA DUE FIGLI, C'E' POCO DA SCHERZARE"

Ermal Meta, prima di tutto, ha precisato di non aver assolutamente trovato offensivi i disegni in questione ma ha dichiarato che sia lui che Fabrizio Moro sono eterosessuali. Questo è il contenuto del secondo tweet: "Ragazzi, ho ironizzato su dei disegni scherzosi senza sentirmi offeso. L’omosessualità non è qualcosa da cui difendersi. È solo che mi piacciono le donne così come piacciono al buon Fabrizio. Se dovesse cambiare qualcosa vi prometto che lo saprete da me in persona! #vivalamore". Ermal Meta, però, alla Feltrinelli di Genova, ha utilizzato un altro tono nel commentare questo gossip: "Perché creare una notizia che non esiste? Fabrizio Moro è padre di due figli c'è da scherzare poco". Ermal Meta, com'è noto da tempo, è fidanzato con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo: la loro storia d'amore va avanti da ben nove anni. Fabrizio Moro, invece, è impegnato con Giada Domenicone, da cui ha avuto due figli: il loro primogenito si chiama Libero, nato nell'agosto 2009, mentre la loro secondogenita, Anita, è nata nel settembre 2013.

© Riproduzione Riservata.