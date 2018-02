Amici 17 / Verso il serale: ecco i possibili nomi dei vocal coach e dei giurati della De Filippi (23 febbraio)

Amici 17 serale 2018: la fase più importante del programma prenderà il via nei primi giorni di aprile, ecco chi potrebbe esserci e chi quasi certamente non ci sarà, tutti i nomi.

23 febbraio 2018 Valentina Gambino

Amici 17, serale 2018: chi ci sarà?

Nonostante la 17esima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sia più debole del previsto, il serale 2018 saprà sicuramente conquistare a dovere. Grandi cambiamenti per questo nuovo anno, a cominciare dal direttore artistico del programma. Dopo l’abbandono da parte di Giuliano Peparini, ha fatto il suo ingresso ufficiale Luca Tommassini, dopo aver “sfidato” Maria De Filippi indossando la maglia della sfida e condividendo il suo messaggio tramite social. La conduttrice ha accolto la “competizione” ed ha voluto arruolare il coreografo a bordo. Chi dirigerà la Squadra Bianca e la Squadra Blu? Dubbi anche per quanto riguarda i giudici del serale, coloro che, dopo le esibizioni saranno chiamati a giudicare i talenti in gara dando un punto ad una squadra piuttosto che all’altra. Il serale di Amici, questo anno verrà trasmesso in diretta e il suo giorno di messa in onda sarà il sabato sera, esattamente come era accaduto anche per la precedente edizione che aveva visto trionfare Andreas Muller (nel ballo) e Riccardo Marcuzzo (nel canto).

Amici 17, serale 2018: chi ci sarà?

Il serale di Amici 2018, dovrebbe prendere il via i primi giorni di aprile, come sempre in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Al debutto quindi, mancherebbe circa un mese e mezzo. Ecco perché, anche i docenti della scuola, stanno cercando di capire chi può conquistare un posto in prima fila e chi – di contro – dovrà abbandonare questa strepitosa possibilità artistica. La conduttrice, nelle passate interviste, aveva richiesto a Mediaset un possibile cambio di messa in onda ma purtroppo – come ben vedete – non è stata accontentata. Con l’inizio ufficiale del serale, la puntata pomeridiana del sabato non verrà più trasmessa e quindi, anche sotto questo punto di vista mancherebbero ormai pochi appuntamenti prima della fine. Se il pomeridiano del sabato verrà interrotto, proseguirà invece la striscia quotidiana su Real Time. In riferimento ai direttori artistici del programma, dubitiamo fortemente che possano esserci ancora Emma Marrone ed Elisa. Mentre per quanto riguarda la giuria, buone possibilità di ritrovare l’attrice romana Ambra Angiolini.

© Riproduzione Riservata.