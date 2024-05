Giulia Stabile e Veronica Peparini hanno litigato?/ L’ex prof di Amici rompe il silenzio: “Cos’è successo”

Giulia Stabile e la sua ex prof di Amici Veronica Peparini hanno litigato? Il chiarimento

Giulia Stabile è uno dei volti più amati usciti da Amici. La ballerina è stata fortemente voluta nel programma da Veronica Peparini, che è stata nella scuola sua coach e insegnante. Tra le due è così nato un bel rapporto, portato avanti anche dopo il programma. Tuttavia, negli ultimi tempi, è iniziata a circolare la voce di una possibile rottura tra la ballerina e l’ex prof di Amici. Nessuna delle due si è espressa su questo rumor fino ad oggi.

Giulia De Lellis sostituisce Giulia Stabile alla conduzione di Tu sì que vales?/ L'indiscrezione bomba

Veronica Peparini ha infatti deciso di rompere il silenzio su Giulia Stabile nel corso di un’intervista rilasciata a SuperguidaTv, in occasione dell’inaugurazione dell’accademia del fratello Giuliano. Alla domanda sugli attuali rapporti con Giulia Stabile e sul loro possibile litigio, Veronica ha replicato: “Non è successo nulla. Giulia è una ragazza molto giovane e quindi non potrei pensare di far succedere qualcosa. È stata mia allieva, seguiva i miei corsi e quelli di Andreas ancora prima di entrare ad Amici e l’ho portata io nel programma. Ben venga il suo successo.”

Andreas Muller: “Da quando sono nate le mie figlie mi sento invincibile”/ “Anche loro ballerine? Non vorrei…”

Veronica Peparini parla dei finalisti di Amici 2024: “Cosa penso di Marisol e Dustin”

Una risposta alquanto fredda quella di Veronica Peparini su Giulia Stabile, che non sembra smentire del tutto le voci di un allontanamento con Giulia Stabile. E a proposito di Amici, Veronica ha detto la sua anche su Dustin Taylor e Marisol Castellanos, i due ballerini arrivati in finale ad Amici 2024, che si giocheranno la vittoria della categoria danza di quest’ultima edizione. Queste le sue parole: “Sono due eccellenze della danza. Sono due bravissimi ballerini che hanno tantissimo talento. Ben venga la vittoria sia dell’uno che dell’altra. Sono veramente preparati.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA